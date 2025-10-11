Mi cuenta

A Coruña

La mediana edad conquista el impresionante Teatreo de A Coruña: "Es como cuando íbamos a Pachá"

Algunos recordaron anécdotas de hace tres décadas y volvieron a coincidir en una discoteca de tarde

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/10/2025 21:55
Teatreo en A Coruña
Teatreo en A Coruña
Quintana

El más particular y espectacular de cuantos tardeos han pasado por Pelícano, y seguramente por A Coruña, se hizo realidad bajo el nombre de Teatreo, una propuesta que mezcla éxitos de hoy y no tan recientes y que convirtió la discoteca más grande de Galicia en un gran circo con apariencia burlesque. Sin embargo, lo que en realidad determina lo acertado o no de una propuesta es el apoyo de quienes la secundan, y una vez más la organización pareció dar en el clave. 

Es curioso cómo los que en su día fueron protagonistas de la época dorada de las discotecas de tarde se volvieron a enfundar sus mejores galas para repetir horario. Muchos dicen haber mejorado con los años, aunque lo de verdad impactante sucedió al filo de las 19.30 horas, cuando ni guionizado hubiera salido mejor: dos grupos de amigos se identificaron mutuamente como habituales de Pachá. “Vosotros os poníais a la entrada a la derecha”, matizó incluso una de ellas. “Es que es todo como cuando íbamos a Pachá: la pandilla, la hora y la gente”, añadió otro.

Asistentes a la Oktoberfest Olé celebrada en Palexco hace años | Patricia G. Fraga

La música y la tecnología han variado ligeramente, aunque en ambos casos los clientes se encontraban en una discoteca de referencia a nivel nacional. “¿Por dónde se entra?”, preguntó una a la entrada. “Y se cree joven”, bromeaba apelando al portero su amiga. En el interior, una ecléctica selección musical y una impresionante puesta en escena garantizaron el éxito. Eso sí, que nadie subestime a esta generación y su capacidad de aguante: cuando empezaba a caer la noche y uno lo advirtió al salir a fumar un ‘colega’ de andanzas le espetó. “Isto de tardeo é a título orientativo. Coidado non acabe en mañaneo”. Y es que lo que sobra, en estos casos, es experiencia y horas ‘de vuelo’ entre los clientes de un tardeo deluxe. 

