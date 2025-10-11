La cantante Ana Mena desvela detalles de su relación con el actor Óscar Casas: "Estoy muy enamorada"

Ana Mena Instagram de Los 40

La película 'Ídolos' los unió y, desde aquel momento, no se han vuelto a separar. Hace un año, la cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas se dejaron ver por A Coruña, pero todavía no estaba confirmada su relación.

Ahora ya no se esconden su romance y la artista ha dado más detalles en el programa de 'Anda ya' de Los 40 Principales. "Es una persona sexy, muy importante en mi vida y yo estoy muy enamorada. Su trabajo es interpretar a personajes en la ficción", describió Ana Mena.

Sin dudarlo mucho, los presentes adivinaron el acertijo: Óscar Casas. Este verano, ha cruzado el charco junto a ella 'en familia', donde los hermanos de él la han acogido como una más.

El hermano pequeño de Mario Casas, siguiendo su estela, no deja de crecer profesionalmente y últimamente se le ha podido ver en diversas producciones: 'Ídolos', que rodó con Ana Mena, y 'Me has robado el corazón', la cual acabó de rodar hace un mes. Ambas películas están pendientes de estreno.