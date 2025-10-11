Un tramo de la calle Ángel Senra, hace 25 años Pedro Puig

La progresiva peatonalización de las calles coruñesas avanzaba hace 25 años en Os Mallos, donde el Ayuntamiento planeaba organizar actividades socioculturales los fines de semana, en concreto en la calle Ángel Senra. Fue una de las noticias con protagonismo en El Ideal Gallego del 11 de octubre de 2000, el día después del paro convocado por los comerciantes contra la libertad de horarios recién aprobada. Hace 50 años el BOE publicaba la cesión a la ciudad del antiguo edificio de Hacienda, en Durán Loriga, hasta entonces propiedad estatal. Hace 75 años el diario informaba del descarrilamiento del tren expreso que unía Barcelona y A Coruña, por suerte sin víctimas. Hace cien años la plaza de María Pita se preparaba para acoger una misa.

Miércoles, 11 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Ángel Senra será un tubo de ensayo dominical para hacer calles peatonales

El Día sin Coche ha quedado atrás, pero no la intención del Ayuntamiento de reducir el tráfico en la ciudad y potenciar el disfrute de los paseos al aire libre. Por ello, el Gobierno local ha alcanzado un acuerdo con la asociación de vecinos de Os Mallos para realizar actividades dominicales de carácter sociocultural en la calle Ángel Senra. La experiencia servirá para medir la participación ciudadana en las citas programadas y su valoración de esta iniciativa. Este primer paso deja la puerta abierta para eliminar el tráfico de otras zonas. Una de las opciones barajadas es cortar la circulación entre Puerta Real y la plaza de Mina, que se analizará en una reunión con los comerciantes del centro. Ahora está en manos de las entidades vecinales demandar que se extienda esta medida.

En cuanto a la actualidad laboral y económica, más del 90 por ciento de los comerciantes, según la patronal, secundaron en A Coruña el paro convocado ayer, 10 de octubre de 2000, contra la libertad de horarios. Sólo los supermercados y las grandes áreas mantuvieron abiertas su puertas. Además, unas mil personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para protestar contra la nueva normativa.

Sábado, 11 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El Estado cede al Ayuntamiento el edificio de Hacienda, en Durán Loriga

Según un decreto del Ministerio de Hacienda que ayer, 10 de octubre de 1975, publicó el Boletín Oficial del Estado, se cede gratuitamente al Ayuntamiento de La Coruña el inmueble propiedad del Estado, que estuvo ocupado por la Delegación de Hacienda, en la calle Durán Loriga.

Por otra parte, la Jefatura de Sanidad ha oficiado al Ayuntamiento para que emboquille el saneamiento del Hospital Municipal Labaca a la depuradora de Las Jubias. Y vaya lío se ha armado en la Comisión de Beneficencia, porque resulta que la depuradora de Las Jubias no está hecha. El asunto es que hace ya muchos meses se aprobó por el Ayuntamiento la construcción de una depuradora. Pero, por ‘haches’ o por ‘bes’, pese a que se sacó a concurso, la depuradora no se adjudicó o, mejor dicho, se pasaron los plazos de adjudicación. El oficio de Sanidad pende sobre las cabezas de nuestros concejales.

En clave cultural, la obra ‘El ángel, el niño y el demonio’, cuyo autor es el alumno de nueve años Íñigo Biosca, del colegio Ángel de la Guarda de La Coruña, ha obtenido un premio especial establecido por la Sección Femenina, dentro del VII Torneo Nacional de Radio Escolar.

Miércoles, 11 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Descarrila sin víctimas el expreso Barcelona-Coruña

En las primeras horas de la mañana de ayer, 10 de octubre de 1950, descarriló entre las estaciones de Guitiriz y Aranga el tren expreso Barcelona-La Coruña, que tiene su llegada a nuestra capital a las nueve y diez minutos de mañana. A consecuencia del accidente se salieron de la vía la locomotora y tres vagones sin que, por fortuna, hubiese que lamentar desgracias personales. La vía quedó interceptada y los viajeros de dicho tren, así como los del ‘corto’ de Lugo, tuvieron que efectuar transbordo al tren correo que salió de La Coruña a las ocho de la mañana, llegando a nuestra capital poco antes de las seis de la tarde.

A causa del descarrilamiento, el tren expreso de Madrid a La Coruña tuvo que estar detenido hasta las cinco de la tarde, en que quedó expedita la vía, llegando a su punto de destino minutos antes de las ocho y media de la noche.

Domingo, 11 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Misa de campaña en María Pita por la Fiesta de la Raza

Van muy adelantados los trabajos de instalación en la Plaza de María Pita del Altar en que se celebrará mañana, 12 de octubre de 1925, la misa de campaña para conmemorar la Fiesta de la Raza. A este acto religioso que comenzará a las once de la mañana están invitadas las autoridades y todos los centros oficiales, docentes y demás entidades locales. Terminará la fiesta con el desfile de los niños y niñas de las escuelas nacionales, entregándose a cada una de éstas la bandera que les regala el Ayuntamiento.

Por otra parte, el comandante de Marina de este puerto hace saber que el reglamento para patrones de cabotaje y prácticos de costa, aprobado el 1 de enero de 1911, y en el que se incluyeron disposiciones posteriores que lo modifican, pueden adquirirlo los interesados en las oficinas de dicho centro, previo pago de dos pesetas.