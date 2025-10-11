El coruñés Tinho, sin palabras tras recibir un vídeo muy especial en Operación Triunfo

Tinho, emocionado con el vídeo Operación Triunfo

“Me he quedado sin palabras. Son mi banda y mi novia”. Fue una de las cosas que dijo Tinho tras ver el video que le había enviado su gente.

El Chat de OT, dirigido por la extriunfita Miriam Rodríguez, siempre toca el corazoncito de los concursantes, ya sea con fans o con personas cercanas a ellos, quienes les envían mensajes motivadores.

Este viernes, sin ir más lejos, el gallego era el sorprendido. Su banda, junto a su novia, quisieron darle una sorpresa y vaya si lo consiguieron. Tinho se quedó boquiabierto e incapaz de articular (muchas) palabras.

El coruñés está cumpliendo un sueño, pero 'la morriña' le invade: "los echo mucho de menos". Además, agradeció saber que siguen ahí, apoyándole.