Abre al tráfico la rotonda entre Gutenberg y la avenida de Fisterra

Rotonda entre la avenida de Fisterra y la calle Gutemberg Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento abrió esta semana la nueva rotonda que tiene como objetivo mejorar la movilidad entre la avenida de Fisterra y la calle Gutenberg.

Se refuerza así la seguridad vial en un recorrido clave para los recorridos entre A Silva, O Ventorrillo y el polígono de A Grela.

La concejala de Infraestruturas, Noemí Díaz, asegura que a la rotonda solo le restan los remates referentes a pintado y zonas verdes, tareas que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana.

“Ao igual que xa fixemos na avenida da Sardiñeira, a medida que se van cumprindo fases de obra tamén intentamos facilitar o paso de vehículos, para axilizar o tráfico”, asegura Díaz.

La edil también subraya la necesidad de actuar en esta parte de la avenida, atendiendo a los antecedentes existentes en lo referente a siniestros.

Antecedentes

Y es que en la Nochebuena de 2020 tuvo lugar un accidente en el que perdieron la vida dos personas, cuyo juicio dio comienzo el pasado verano. En aquella violenta colisión perdieron la vida el conductor de uno de los vehículos, de 68 años, y su esposa, de 67. El suceso tuvo lugar en el cruce donde ahora se levanta la nueva rotonda y se acusaba al otro conductor de multiplicar la velocidad permitida en la vía.