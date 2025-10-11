A Coruña homenajea a Cañita Brava y a John Lennon con canciones y humor en el Garufa

Cañita Brava, en el Garufa German Barreiros

Cañita Brava y John Lennon recibieron este sábado un sentido homenaje en el Garufa Club. La sala herculina sirvió como escenario para un acto, impulsado por el grupo Extrema Urgencia, que nació en el marco del 45 aniversario de la muerte del beatle, a lo que este año decidieron sumar un homenaje al cómico local. Cañita, que presentó el evento junto a la actriz Estíbaliz Veiga, tiró de sus dotes como músico al deleitar a los asistentes con varias canciones propias. Aunque no fue el único en dejarse llevar por el espíritu del rock. Experimento Basement, Herrero & Son, Juan de Dios Martín y Lis Teuntor, todos ellos artistas invitados, se atrevieron también con algún tema de la leyenda británica del rock, asesinada hace 45 años en la entrada del hotel Dakota en Nueva York.

El aniversario de la muerte de John Lennon, según la organización, es una conmemoración que se celebra todos los años, pero decidieron sumar en esta ocasión el homenaje a Cañita Brava por estar este cerca de cumplir los 80 años y, además, para “poner en solfa a la gente diferente, con capacidades diferentes, que puede hacer cualquier cosa, como cantar”.

En el escenario, además, colocaron fotos de ambos homenajeados. Contaron con la ayuda inestimable de la Fundación Clínica Pardiñas, que patrocinó el evento