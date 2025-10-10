Una de las heladerías más grandes del mundo se asienta en pleno centro de A Coruña

Las obras ya dejan ver el cartel

Resulta asombroso y digno de la reinvención de los diferentes modelos de negocio el intenso lavado de cara de la calle Real. La tradicional arteria comercial del centro de A Coruña vive un proceso de adaptación a los usos de 2025 con una dinámica de reformas y aperturas cuya última novedad dejará helados a los amantes de las tendencias. En el sentido más estricto de la expresión. Y es que una de las cadenas de heladerías más grandes del mundo ultima los detalles de su apertura entre la calle Real (número 63) y la avenida de La Marina (28), en la antigua Farmarcia Europea.

Se trata de Amorino, una marca italofrancesa nacida en el corazón de París y con padres italianos. Actualmente está presente en 16 países con más de 300 tiendas. Se caracteriza por presentar sus helados no con las bolas tradicionales, sino en forma de flor. Además, el otro producto objeto de deseo y que vuelve locos a los habituales son los macarons, uno de los postres más típicos de Francia.

Presentación típica de Amorino

La de A Coruña será una boutique de 300 metros cuadrados y con dos plantas, en las que se ofrecerán un total de 30 sabores y dará servicio a unos 60 comensales en tienda. Daniel Díez, director general, dice: "La estrategia de expansión de la compañía tiene especial interés por crecer en Galicia. Hemos seguido de cerca la constante evolución de A Coruña y su crecimiento turístico, y creemos que era el momento ideal para establecer el buque insignia". La intención, el principio, es abrir alrededor del día 20 de octubre.

Amorino tiene otra particularidad, que recuerda por ejemplo a una de las señas de identidad de Zara: su ubicación privilegiada en las grandes capitales del mundo. Así, en Nueva York, Londres, París o Dubai se codea con las firmas más reconocibles y provoca grandes colas para, muchas veces, tomarse un respiro entre compra y compra. En A Coruña no será menos.

Se trata de la tercera aventura comercial en cuestión de cuatro años en el local de la antigua Farmacia Europea. Entre 2021 y 2024 Tre Parole gozó de cierto éxito, mientras que mucho más efímero fue el paso de La Botica Encantada. Ahora, la magia la pondrá las flores de helado de otra multinacional que ha elegido el centro de A Coruña para seguir creciendo.