Un aula para baristas y un auditorio: la Cámara de Comercio estrena un centro para formarlos a todos

Ramos, Couceiro y Galdo, en el aula de baristas German Barreiros

Diversos espacios para socializar, aulas de informática o para baristas y un renovado auditorio son algunos de los espacios que forman el nuevo centro de formación de la Cámara de Comercio, que la entidad pondrá en marcha a partir del próximo lunes. El recinto, que podrá albergar hasta a 200 alumnos en simultáneo, fue presentado esta mañana a los medios, que pudieron observar de primera mano un espacio pensado para ubicar los múltiples cursos y formaciones de la entidad.

En la visita participaron el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro, el director general, Manuel Galdo, y la directora de formación, Sofía Ramos. El centro, expuso Couceiro, “vai permitir unha maior accesibilidade a todos os alumnos”. “A Cámara desenvolve importante programas de formación, orientados á formación corporativa e á poboación necesitada dela, como a xuventude e os seniors”, comentó. Así, destacó las buenas cifras que ha mantenido con los años la Cámara, que en 2024 impartió más de 11.400 horas de formación, a más de 3.600 alumnos, en los 245 cursos que programó. “Queremos dar un paso adiante con esta nova infraestructura no centro da cidade”, dijo.

El centro, de 750 metros cuadrados, está concebido como un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual. Cuenta, como explicó Galdo, con nueve aulas (generales, de informática o la de baristas), zona de networking y descanso y sala de seminarios e incluso un auditorio, ubicado en el antiguo salón de plenos de la Cámara.

Con esta nueva infraestructura, la Cámara busca reforzar su papel como puente entre el sistema educativo y el mundo empresarial, facilitando programas formativos innovadores en áreas clave como la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, los idiomas o las habilidades blandas (soft skills), entre otros. El centro acogerá así iniciativas vinculadas a la Formación Profesional Dual, programas de empleabilidad para colectivos vulnerables y acciones de formación para autónomos, pymes y emprendedores.

Desarrollado y financiado al 100% por la entidad, ocupa la tercera planta de su sede central. El lunes se iniciarán las primeras actividades formativas en el centro. Así, cerca de 60 estudiantes participarán en los cursos de Reposición y Venta en Gran Superficie, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Personal de Apoyo para Gestoría e Inglés Avanzado. De cara a la próxima semana, empezarán también los cursos de Personal Shopper, Barista y Excel.

El nuevo espacio acogerá, de este modo, todas las actividades formativas que ofrece la entidad, que hasta la fecha se realizaban en sus instalaciones de la calle Mendaña de Neyra, donde se prevé desarrollar otros proyectos en colaboración.