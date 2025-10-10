Las calles de la Ciudad Vieja abrazan la arquitectura efímera, y diferente, del Festival Atmósferas

La fuente del Deseo, en la plaza de Azcárraga, en la noche de este viernes Patricia G. Fraga

Los vecinos de la Ciudad Vieja vivirán un fin de semana atípico por gracia y obra, nunca mejor dicho, del Festival Atmósferas, una iniciativa pionera para el noroeste nacional que desde este viernes y hasta el domingo llenará las calles del barrio con piezas de arquitectura efímera. En el marco de la Semana de la Arquitectura, estas edificaciones permiten, en palabras de Nuria Prieto, arquitecta directora del festival, “reflexionar sobre el espacio urbano transformándolo en un periodo corto de tiempo”.

Cinco obras, en total, podrán visitar los vecinos por el barrio, en ubicaciones tan icónicas como la plaza de Azcárraga o Puerta de Aires. Según Prieto, este tipo de estructuras se construyen con materiales ligeros (varias de las piezas apenas pesan unos pocos kilos) como madera o plásticos especiales, cuando no directamente llenando algún tipo de tela de aire –lo que se conoce como arquitectura inflable–.

Así, destacan porque, en un lapso breve de tiempo, “nos permiten realizar reflexiones que de otra manera no podríamos”. “A veces es resaltar o tapar algo que ya existe, otras abrazarlo...”, comenta. Son piezas, asegura, de arquitectura, no esculturas, con lo que aportan una función al lugar en el que se localizan: “Puede ser la contemplación o realizar algún tipo de evento dentro de ellas, por ejemplo”.

Se trata de “arquitecturas orgánicas, que se construyen fácilmente, y que generan espacios abstractos”. La idea de promover este festival, por su parte, nació de una propuesta que lanzó al Colegio de Arquitectos de Galicia, ante la falta de festivales de arquitectura efímera en el norte de España, y se materializó con el apoyo de patrocinadores como el propio Colegio, el Ayuntamiento, el Etsac, la UDC o la Fundación Luis Seoane, entre otros.

Las piezas

La elección de los lugares, a su vez, tuvo que ver con esa idea de buscar cómo las obras podían complementarlos e instar a una reflexión sobre los mismos. De este modo, la plaza de Santa Bárbara dará así lugar este fin de semana a ‘Hornacina’, de Bayona Studio, un prisma tectónico que deja un hueco en su centro para albergar una cruz.

La plaza de la Colegiata acoge ‘El peso de la luz’, de Lebaum Design, una intervención escultórica de dos piezas superpuestas concebida como un diálogo entre materia, forma y luz. La plaza de Azcárraga se ilumina con ‘Arelume’, de Flu-or Arquitectura, con una lámpara que cuelga hacia la estatua. La plaza de la Puerta de Aires será abrazada estos días por Circul-ando, de OLA Studio, una composición que rodea uno de sus árboles. Y la Fundación Luis Seoane da cobijo a ‘Lonestar’, de la propia Nuria Prieto junto a tres alumnos de la Etsac, una bola de cuatro metros de tela que es iluminada desde dentro por una luz, simulando ser una estrella fugaz.

Pueden verse de manera libre, pero este sábado y el domingo habrá visitas guiadas por la propia Prieto a las 19.00 y a las 22.00 horas. Pero a lo largo del día también habrá estudiantes en la plazuela de los Ángeles, donde está el punto de información del festival, para que ayuden a la gente con el recorrido. Prieto sí recomienda, en cualquier caso, visitarlas de noche, cuando no haya luz, porque todas ellas cuentan con iluminación y “es más bonito verlas en ese momento”.