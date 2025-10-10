La UDC lidera una red internacional de IA para el diagnóstico de retinopatía diabética en zonas rurales remotas

Los equipos impulsores de este plan se reunieron en el Rectorado coruñés UDC

La Universidade da Coruña (UDC) ha acogido estos días las reuniones de lanzamiento de un nuevo proyecto de Inteligencia Artificial (IA) relacionado con la salud. Se trata de una iniciativa, liderada por el grupo de Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones (VARPA) de la UDC en colaboración con un equipo de personal investigador del grupo Supera, del Instituto Federal de Piauí (Brasil).

Según traslada el ente académico, el objetivo de esta red internacional es desarrollar un sistema pionero de IA para la detección y caracterización automatizada de la retinopatía diabética (RD). El mismo se aplicará en zonas rurales en las que, "de otro modo, la diagnosis llegaría con mucha dificultad y, probablemente, más tarde", expone.

Una de las claves, concreta la UDC, es la utilización de retinografías portátiles, "más económicas y perfectamente adecuadas para el uso en entornos remotos, lo que permite usar herramientas avanzadas en la detección de esta patología".

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de la colaboración existente entre ambas instituciones académicas establecido a través de la firma, a comienzos de este año, de un convenio específico para la realización de actividades conjuntas, tanto académicas como científicas y técnicas.

En concreto, este proyecto está financiado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil.

Los equipos impulsores de este plan se reunieron en el Rectorado coruñés. Entre los asistentes, estaban el rector de la UDC, Ricardo Cao, junto con miembros del grupo VARPA, como su director, Marcos Ortega, así como responsables del proyecto en Brasil.