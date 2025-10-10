La foto de la Torre con tres rayos verdes que asombra en las redes

Detalle de la foto del triple rayo verde con la Torre de Hércules y las Islas Sisargas David Couce

Dicen que, justo cuando el sol se despide del horizonte, puede aparecer un destello mágico: el rayo verde. Un fenómeno real, pero envuelto en leyendas, ciencia y simbolismo desde hace siglos. Este octubre, concretamente el miércoles día 1, el gallego David Couce, aficionado a la fotografía consiguió algo todavía más insólito: captar un triple rayo verde en una sola fotografía, con dos testigos privilegiados al fondo: la Torre de Hércules, a 18 kilómetros, y las lejanas Islas Sisargas, a más de 50 kilómetros de distancia.

“Es la foto que llevo cinco años persiguiendo cada otoño y primavera. Solo lo conseguí dos veces en mi vida”, confesó Couce en su cuenta de Instagram, donde compartió la imagen que ya ha dado la vuelta al mundo entre aficionados a la fotografía, la astronomía y los amantes del misterio natural.

Una imagen imposible

Con la precisión de un relojero, una cámara Nikon y la paciencia de un cazador de eclipses, David Couce logró capturar no uno, sino tres destellos verdes en una sola imagen "con un objetivo 600 mm en DSLR". Las condiciones para ver este fenómeno son extremadamente exigentes: cielos totalmente limpios, baja contaminación, horizonte despejado, y justo el ángulo correcto en el segundo exacto.

Couce consiguió alinear su lente con el sol poniente mientras al fondo se recortaban dos iconos del paisaje gallego: la mítica Torre de Hércules y las remotas Islas Sisargas. El resultado, una imagen donde la naturaleza, la ciencia y la leyenda se funden en un solo segundo de eternidad.

La imagen se tomó desde Pontedeume, pero el autor prefiere no revelar en qué punto concreto del municipio: "Que los interesados investiguen por sus propios medios y a ver si lo encuentran", anima.