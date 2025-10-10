Preparación del terreno para el nuevo acceso al parque, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Hace 25 años el Ayuntamiento aprobaba la modificación de los presupuestos de 2000 con un incremento de 166 millones de pesetas, aproximadamente un millón de euros, para pagos pendientes. Fue uno de los temas principales que ofreció El Ideal Gallego el 10 de octubre de 2000, en una edición en la que también tuvo protagonismo el plan municipal para crear un nuevo acceso al parque de Santa Margarita desde la ronda de Nelle. Hace 50 años se inauguraba en la Escuela Oficial de Náutica el curso académico 1975-76. Tal día como hoy de 1950 el diario informaba de un cambio de establecimiento para el racionamiento de pan. En 1925, el teatro Rosalía de Castro acogía la representación de una obra del dramaturgo Joaquín Dicenta.

Martes, 10 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | El Ayuntamiento prepara un nuevo acceso al parque de Santa Margarita

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras de una carretera que permitirá acceder al parque de Santa Margarita desde la ronda de Nelle. El acceso será de sentido único y desembocará en la calle Padre Sarmiento, que actualmente sólo tiene salida por la avenida de Finisterre. Con esta nueva vía se pretenden evitar los atascos generados en las calles paralelas a Padre Sarmiento. En las horas punta estos accesos al parque quedan totalmente colapsados con la llegada de los autobuses que traen a las visitas a la Casa de las Ciencias y al parque de Santa Margarita. Cuando algún coche aparca en doble fila, los autocares y vehículos se ven obligados a esperar la llegada de la grúa, lo que provoca a diario grandes atascos.

Por otra parte, la corporación municipal aprobará en el pleno del próximo lunes, 16 de octubre de 2000, la modificación de los presupuestos previstos para este año 2000, con el fin de actualizar los pagos pendientes de la Hacienda local. La cantidad total que se destinará a saldar diversas deudas supera los 166 millones de pesetas. Esta cifra permitirá cubrir gastos que el Gobierno local considera de máxima urgencia.

Viernes, 10 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Inauguración del curso escolar 1975-76 en la Escuela Oficial de Náutica

En la Escuela Oficial de Náutica de La Coruña se celebraron los actos de inauguración del curso escolar 1975-76. Ofició la misa el capellán del centro, reverendo don José María Rodríguez. A continuación tuvo lugar el acto académico, que estuvo presidido por el gobernador militar, don Carlos Franco González-Llanos. También estaban presentes el señor Fraga Solar, que representaba al gobernador civil; el señor Pujalte Jiménez, de la Diputación Provincial; el comandante militar de Marina, señor Bastarreche del Carré; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Coruña, don Luis Ripoll, en representación del alcalde, y el presidente de la Cámara de Comercio, señor Martínez Barbeito, entre otras autoridades.

En deportes, el patinaje coruñés se dispone a su espaldarazo nacional, puesto que en los próximos días se celebrarán en Vendrell (Tarragona) los Campeonatos Nacionales Infantiles y a ellos acudirá, por primera vez, una representación coruñesa. Los tres jovencísimos patinadores coruñeses son: Elisa López Vázquez, del Liceo La Paz, y María Luz Sabell Cruz, del Deportivo, haciéndolo en parejas mixtas la formada por Elisa López Vázquez y Julio Manuel Rumbo Martínez, del Liceo La Paz.

Martes, 10 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Cambio de panadería para el racionamiento

Por anormalidades observadas en el servicio, se pone en conocimiento de los titulares de Colecciones de Cupones de racionamiento inscritos en la panadería número 14 de ficha, de don José Mato García, con domicilio en la avenida de Finisterre número 28, que a partir de hoy, día 10 de octubre de 1950, pasarán a retirar sus racionamientos de pan en la de don Manuel Ares Aurelio, ficha número 25, con domicilio en Alfredo Vilas número 18.

Además, la Junta Provincial de Elecciones, en sesión celebrada el día 9 de octubre, ha examinado las solicitudes formuladas por los productores encuadrados en las distintas Secciones Sociales, acordando la proclamación como candidatos a las elecciones del día 15 de aquellos que reunían las condiciones reglamentarias. Las listas se exhiben en los locales de los distintos Sindicatos.

Sábado, 10 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Drama de Joaquín Dicenta en el Teatro Rosalía

Con el drama en cuatro actos y un epílogo ‘Son mis amores reales’, original de Joaquín Dicenta (hijo), hará su presentación en la noche de hoy, 10 de octubre de 1925, en el Teatro Rosalía de Castro, una notable compañía de verso, bajo la dirección del citado autor dramático señor Dicenta, que asistirá al estreno. En el elenco figuran, entre otros artistas, Carmen Seco, Ricardo Vargas y Rafael Calvo, que son suficiente garantía para augurar una brillante temporada.

En cuanto a las noticias de sociedad, ha llegado de Madrid nuestro distinguido amigo don José Fariña, delegado especial del Banco de Crédito local de España para Galicia, Asturias y Logroño, que viene a concertar con diferentes Ayuntamientos, entre ellos el de esta capital, varias operaciones de crédito.