El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Fallece la abuela de Marta Ortega

La suegra de Amancio Ortega falleció a los 96 años de edad

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
10/10/2025 13:45
Marta Ortega

María Marcote Pérez, abuela de la presidenta de Inditex, Marta Ortega, fallecía este jueves en A Coruña a los 96 años de edad. 

Nació el dos de febrero de 1929 en Aranga y se casó con Manuel Pérez Maceiras, con quien tuvo ocho hijos: Flora, María, María Luisa, Óscar, Jorge, David y Rodrigo. Óscar y Jorge están muy ligados a Inditex, pues el primero es máximo directivo de Zara y el segundo, Jorge, es el primer ejecutivo de Massimo Dutti.

El velatorio, al que ya han asistido Flora y Amancio Ortega , se celebra en el Tanatorio Albia de A Coruña y será enterrada este sábado en la iglesia de San Pedro de Visma. 

