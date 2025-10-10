El nuevo ultramarinos de A Coruña en el que es posible montarse un refugio nuclear

Sheila Cerqueiro, una de las responsables de Los Sabores de Juana German Barreiros

Frente a la creciente tendencia a la especialidad, con el café como adalid del refinamiento, todavía existen emprendedores que apuestan porque el cliente sea capaz de montar prácticamente un 'refugio nuclear' sin salir de los 60 metros cuadrados de su negocio. El último ejemplo echó a andar este viernes en el barrio de Monelos, donde una madre y su hija han 'dado a luz' a una tienda difícil de clasificar.

Bajo el nombre Los Sabores de Juana se esconde un ultramarinos de toda la vida, aunque adaptado a la sociedad coruñesa del año 2025. Es decir, el producto principal es la comida preparada para llevar, aunque con una modalidad diferente. Desde garbanzos con gambón a lentejas estofadas, pasando por rabo de toro, albóndigas en salsa de Oporto o salpicón de rape y gambas. La apariencia es de carta de restaurante de primera, aunque el secreto para hacerlo viable, y sobre todo accesible al cliente del día a día, es la fórmula de la llamada quinta gama: producto preparado desde una gran factoría que llega al establecimiento listo para calentar. En este caso, el origen es una empresa de Madrid.

La otra realidad a la que se ha adaptado la tienda, y que supone uno de los grandes reclamos, es la creciente población latina en A Coruña. Para ellos existe todo tipo de bebidas, snacks, galletas y demás antojos, entre los que destaca el famoso Diablocho, una especie de paté multiusos que los venezolanos tienen como el rey de las meriendas. Además, no faltarán en Los Sabores de Juana café, bollería, gofres, algodón de azúcar, empanadas por encargado, perritos y bebidas de todo tipo.

Origen

Está claro que los sabores de Juana son muchos, pero en realidad nadie en la tienda se llama así. El nombre se corresponde con el homenaje de Sheila Cerqueiro a su abuela, después de una enfermedad que marcó a la familia. Ahora, junto a su madre, buscará dejar bien alto ese pabellón. “Puedo ser la que más discute con su madre”, bromea sobre la realidad de trabajar codo con codo cada día.

A sus 23 años, la nueva empresaria está segura de haber encontrado la fórmula perfecta con una tienda “familiar, de proximidad y con un compromiso con el barrio”.