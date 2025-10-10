El boom de los helados en A Coruña: nueve heladerías en un kilómetro cuadrado

La Marina Quintana

Este viernes se anunciaba la inminente apertura de una nueva heladería en A Coruña. Amorino es una marca de helados italofrancesa que está presente en 16 países con más de 300 tiendas, lo que la convierte en una de las cadenas de heladerías más grandes del mundo.

La antigua Farmacia Europea sufre una transformación total. Los paracetamoles serán sustituidos por tarrinas de helado y las tiritas por bolas de chocolate en forma de flor. El local cuenta con 300 metros cuadrados y dos plantas donde habrá un total de 30 sabores.

Con esta, ya son nueve las heladerías del centro de A Coruña. En concreto, en poco más de 20.000 metros cuadrados es donde se encuentra la mayor concentración de estos locales en la ciudad.

Puerta Real

Su éxito son los sabores de sus helados, que van desde ron con pasas hasta conguitos. Comenzó su viaje empresarial en A Coruña, donde ya cuenta con tres locales. Dos de ellos son los más céntricos. El primero, ubicado en la calle Santiago, abre de 16.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, al igual que el de la calle Bailén.

Los precios son muy variados: las tarrinas pequeñas son de 3,20 euros, las medianas de 4,20 y las grandes de 6,30. En cuanto a los conos, el pequeño tiene un valor de 3,20 euros y, el grande, de 4,20.

Helados La Ibi

En la avenida de Montoto, y desde 1962, esta heladería se encuentra en el top 3 de A Coruña. Sus helados artesanales, elaborados con ingredientes frescos y de calidad, hacen la boca agua a quienes por delante del local pasan.

Su horario es de lunes a domingo de 10.30 a 21.00 horas y los precios son los siguientes:

Tarrinas : la pequeña cuesta 2,50 , la mediana son 3,5 y la grande 5 euros.

: la pequeña cuesta , la mediana son y la grande Conos : tienen los mismos precios y tamaños que las tarrinas.

: tienen los que las tarrinas. Para llevar: 500 ml salen a 9 euros y 1000 ml, a 14,50 euros.

Bio Factory

En este local de Riego de Agua ofrecen los mejores helados ecológicos de la ciudad, certificados por la CRAEGA. Podrás comprar helados sin gluten y con opciones para los intolerantes a la lactosa de lunes a jueves de 14.00 a 22.00 horas y de viernes a domingo desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche.

Los precios van en función de las bolas de helado: una bola serían 2,20 euros, dos están a 3,20 y tres, 4,20. También existe la opción de llevarse medio litro por 7,50 euros o un litro entero por 13 euros.

Rafa Gelato

Esta heladería se encuentra a pocos metros de Colón y Bico de Xeado, por lo que saben que deben marcar la diferencia. Sabores como chocolate al agua o banana split se encuentran en sus vitrinas.

Los lunes abren, de manera continuada, de 15.00 a 12.00 horas, al igual que los jueves. Los martes y los miércoles permanecen cerrados. El viernes el horario es de 15.00 a 22.00 horas y, los domingos y los lunes empiezan su actividad a las 14.00 horas.

Heladería Colón

Con más de 30 años de experiencia en la elaboración propia de helados, es una de las heladerías más famosas de A Coruña. A menudo se forman largas colas para saborear algunos de los sabores más espectaculares que tienen en sus vitrinas, pero tengan en cuenta que no podrán hacerlo todos los días.

Los lunes, la Colón cierra por descanso, pues vienen de trabajar, los domingos, 10 horas: desde las 11.00 horas a las 21.00 horas. De martes a jueves el horario es siempre el mismo: desde las 14.00 hasta las nueve de la noche. Los viernes abren a las 13.00 para cerrar a las 21.00 y los sábados y domingos abren a las 11 y cierran a las 21.30 (los sábados) y a las 21.00 (los domingos)

Bico de Xeado

La marca gallega cuenta con varias heladerías en la ciudad, pero la más conocida está en la avenida de la Marina. Estos helados están hechos con leche 100% natural, haciendo que tengan un sabor y una textura especiales.

Los horarios son los siguientes:

Domingos: 13.00 horas a 22.00 horas.

13.00 horas a 22.00 horas. De lunes a jueves: de 15.00 a 22.00 horas.

de 15.00 a 22.00 horas. Viernes: de 15.00 a 23.00 horas.

de 15.00 a 23.00 horas. Sábados: de 13.00 a 23.00 horas.

Los precios son los siguientes: la tarrina o cucurucho pequeños están a 3,30 euros; el tamaño mediano asciende a los 4,30 y, si quieren llevarse algún sabor a casa, puede comprar medio litro de helado por 10 euros.

Ribanna

Ribanna compite contra Puerta Real en la calle Bailén, por lo que no solo ofrecen helados. En su carta podemos encontrar helados de yogur, granizados, gofres o piadinas. Un amplio abanico de opciones para los más golosos.

De domingo a jueves abren de 15.00 a 24.00 horas. Los viernes y los sábados, los días donde más clientela suelen tener, sus puertas permanecen abiertas hasta la una de la madrugada.

Las tarrinas de estos helados van desde los 3,20 a los 4,20 euros.