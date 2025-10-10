Mi cuenta

A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña contempla extender la zona verde hasta la ronda de Outeiro

Movilidad compensaría así las plazas perdidas por la peatonalización de la Sagrada Familia

Abel Peña
Abel Peña
10/10/2025 13:10
ronda de outeiro sagrada
Coches estacionados en la ronda de outeiro a la altura de la Sagrada Familia
Carlota Blanco

La ronda peatonal se concluirá en la sagrada familia el próximo año, y, como siempre, la construcción del último tramo conllevará la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie. La alcaldesa, Inés Rey, comentó hoy que se contempla reordenar el aparcamiento en la ronda de Outeiro, de en línea a en batería e incluso extender la ORA.

Sería la primera vez que sobrepasa el límite fijado por la ronda de Nelle, aunque recientemente se ha cambiado la ordenanza de movilidad para hacer posible este tipo de cambios. Normalmente, la reducción de plazas de aparcamiento que supone la peatonalización se compensa con plazas en batería, pero no es posible hacerlo en la Sagrada Familia, donde las calles son estrechas. 

El ultimo tramo de la ronda peatonal discurrirá entre las calles Sagrada Familia y Antonio Carballo. Con un presupuesto de un millón de euros, afecta a las calles Sagrada Familia y Antonio Carballo. La obra ocupa una superficie de 1.640 metros cuadrados donde se remodelarán los espacios públicos y se transformarán la calzada y las aceras para configurar, finalmente, una plataforma única donde habrá prioridad peatonal y se mantendrá el acceso a los vehículos autorizados y de personas residentes.

