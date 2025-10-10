Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

La Policía Nacional desmantela en A Coruña una red que estafaba a extranjeros con falsos trámites de extranjería

Redacción
10/10/2025 13:19
Imagen de una agente de la Policía Nacional
Imagen de una agente de la Policía Nacional
POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre y una mujer, que residen en Sada, acusados de estafar a ciudadanos extranjeros, simulando ser expertos en trámites de extranjería. Los arrestados solicitaban importantes sumas de dinero por gestiones que nunca llegaban a realizar, aprovechándose del desconocimiento de sus víctimas en la materia. 

La investigación, llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de A Coruña, se inició tras la denuncia de una persona afectada. En el marco de la operación “Faklawyer”, los agentes descubrieron que los sospechosos captaban a sus víctimas a través del “boca a boca”, presentándose como profesionales de una supuesta asesoría legal. 

Según ha informado la Policía Nacional, la mujer afirmaba ser abogada especializada en extranjería, aunque carecía de titulación y la empresa no estaba registrada oficialmente. Los presuntos estafadores mantenían contacto con sus clientes mediante aplicaciones de mensajería instantánea, solicitando pagos por adelantado bajo la promesa de obtener visados, nacionalidades u otros documentos administrativos.

Para reforzar su engaño, los detenidos llegaban incluso a falsificar documentos con apariencia oficial, simulando que los trámites habían sido presentados ante las autoridades. En algunos casos, llegaron a aconsejar desplazamientos innecesarios al país de origen, generando un grave perjuicio económico a sus víctimas. 

Las cantidades estafadas oscilaban entre varios cientos y hasta 1.500 euros por persona. Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar al menos quince víctimas en distintas ciudades españolas, entre ellas A Coruña, Gijón, Vitoria, Valencia y Sevilla, aunque no se descarta que existan más afectados. Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de acudir siempre a fuentes oficiales, tanto en línea como de forma presencial, para realizar cualquier trámite relacionado con extranjería. Las consultas deben dirigirse al Ministerio del Interior o a las Subdelegaciones del Gobierno, evitando intermediarios no acreditados que puedan aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad.

