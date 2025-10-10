Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Condenan por denuncia falsa a la presidenta de una asociación contra la violencia de género

Redacción
10/10/2025 22:06

El tribunal militar de A Coruña dictó ayer sentencia contra la presidenta de una asociación contra la violencia de género en Betanzos, condenándola a un año de prisión por acusación y denuncia falsa contra un teniente de la Guardia Civil, además de pagar una pena de doce meses de multa, a razón de dos euros al día. La sentencia incluye también el pago de costas de la acusación particular, que llevó el abogado Ignacio Martínez Sánchez de Neyra. 

Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando la condenada acudió con una denunciante de violencia de género al cuartel de la Guardia Civil de Sada para interponer una denuncia tras un altercado con su pareja. La condenada se quejó del trato recibido por los agentes, y estos lo invitaron a presentar una queja ante la Comandancia, en A Coruña. 

El 18 de octubre esa queja se materializó. La presidenta de la asociación se reunió con un teniente en el puesto de Betanzos, donde firmó el documento, que ella rubricó. El teniente le entregó copia firmada, que posteriormente ella negó haber firmado, acusando al teniente de falsificación, por lo que se le acusó de falsificación de documento público y suplantación de estado civil.

Te puede interesar

La fuente del Deseo, en la plaza de Azcárraga, en la noche de este viernes

Las calles de la Ciudad Vieja abrazan la arquitectura efímera, y diferente, del Festival Atmósferas
Jorge Riveiro
Ofrenda a la estatua de Pucho Boedo. Su hijo deposita las flores en la parte superior, la orquesta Los Satélites en la base de la escultura

Las fiestas de barrio más grandes de A Coruña echaron a rodar con una oda a su historia
Guillermo Parga
Habana Café Son interpretan, ayer en The Clab, los ritmos típicos

Más de 400 personas purificaron su alma en una discoteca de A Coruña en un festival cubano
Guillermo Parga
El presidente de los empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites (i), y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos (d), en el marco de las reuniones con agentes sociales

A Xunta esgotará o teito de gasto nos orzamentos de 2026 e prevé levar a cabo máis rebaixas fiscais
EFE