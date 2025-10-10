Condenan por denuncia falsa a la presidenta de una asociación contra la violencia de género

El tribunal militar de A Coruña dictó ayer sentencia contra la presidenta de una asociación contra la violencia de género en Betanzos, condenándola a un año de prisión por acusación y denuncia falsa contra un teniente de la Guardia Civil, además de pagar una pena de doce meses de multa, a razón de dos euros al día. La sentencia incluye también el pago de costas de la acusación particular, que llevó el abogado Ignacio Martínez Sánchez de Neyra.

Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando la condenada acudió con una denunciante de violencia de género al cuartel de la Guardia Civil de Sada para interponer una denuncia tras un altercado con su pareja. La condenada se quejó del trato recibido por los agentes, y estos lo invitaron a presentar una queja ante la Comandancia, en A Coruña.

El 18 de octubre esa queja se materializó. La presidenta de la asociación se reunió con un teniente en el puesto de Betanzos, donde firmó el documento, que ella rubricó. El teniente le entregó copia firmada, que posteriormente ella negó haber firmado, acusando al teniente de falsificación, por lo que se le acusó de falsificación de documento público y suplantación de estado civil.