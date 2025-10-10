Comienza la nueva fase de trabajos de los Cantones el próximo lunes 13

Obras en los Cantones

La remodelación de los Cantones vivirá una nueva fase de obras a partir del próximo lunes 13, cuando se iniciará una nueva fase de actuaciones entre la calle Santa Catalina y el Cantón Grande.

La alcaldesa, Inés Rey, recordó que será en esta fase cuando ya serán visibles las primeras intervenciones en el entorno del Obelisco, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La hoja de ruta prevista por el Ayuntamiento contempla la adaptación de la superficie que se peatonalizó provisionalmente durante la pandemia, con el objetivo de darle una uniformidad estética con respecto a la imagen de los Cantones.

plano de las obras de los Cantones Cedida

En este sentido, y con el objetivo de evitar incomodidades en materia de movilidad y transporte, el Ayuntamiento ha planificado que sea en el Cantón Pequeño donde se concentren los servicios en esta fase. Allí estarán situadas tanto la parada de taxis como la de transporte urbano —la del Obelisco quedará anulada temporalmente y la prestación del servicio se concentrará en las paradas del Cantón Pequeño y la del Carreiro da Estacada, ambas operativas— y también las estaciones de BiciCoruña.

Además, en esta fase de la obra será cuando se cerrará definitivamente al tráfico el acceso a los Cantones desde Durán Loriga por Santa Catalina. Este tramo pasará a ser totalmente peatonal, para darle continuidad a un recorrido natural desde la plaza de Mina hasta la calle Real. Por eso, el área de carga y descarga de Santa Catalina pasará a estar situada también en el entorno del Cantón Pequeño, como alternativa temporal.

Rey también recordó que, en todo caso, la circulación del tráfico por los Cantones seguirá estando habilitada, ya que las obras no afectarán a los carriles de la calzada.

El acceso de la calle Nueva a los Cantones se cerrará al tráfico rodado

También en esta fase habrá novedades con respecto a la movilidad por la calle Nueva, que se cerrará al tráfico rodado en su conexión con los Cantones. Sí seguirá abierta al paso de vehículos, tanto los de carga y descarga como los que van a los garajes, con acceso y salida por la calle de San Andrés.

Además, en este contexto de las obras en los Cantones también se cerrará la rampa de salida del tráfico rodado en el aparcamiento del Obelisco, una intervención necesaria para adecuar la superficie atendiendo al cronograma de trabajos previsto.

Como viene siendo habitual desde que se licitó la remodelación de los Cantones, el Ayuntamiento informará en sus canales oficiales y también de forma física, sobre el terreno, de esta nueva fase de obras, con el objetivo de resolver las dudas existentes.