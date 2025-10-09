Tranvías espera batir de nuevo el récord en 2025 con 28 millones de viajes

Universitarios bajando del autobús | Patricia G. Fraga

En las últimas semanas, se han registrado varias quejas de los usuarios del transporte público municipal. Viajeros que tienen que apretujarse en hora punta para poder caber en el habitáculo. Demandan un mejor servicio, lo que pasa por tener más autobuses, algo difícil de conseguir en un momento en el que la concesión ha expirado y el servicio se presta en precario. Pero el caso es que el número de usuarios del transporte público no para de crecer. Ignacio Prada, gerente de la Compañía de Tranvías, estima que se volverá a batir el récord de viajes este año, superando los 28 millones.

La Compañía de Tranvías cerró 2024 con un récord de registro de viajes: 27.547.184, un 10,9% más que en 2023. El incremento de la utilización del bus en 2024 con respecto al 2019 es de un 19,9% en A Coruña frente al 11% de media en el territorio nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento, reconoce, está impulsado por la bajada en los precios que el Ayuntamiento subvenciona pero también por la propia dinámica del transporte público. “En los últimos años ha crecido siempre. Los únicos ejercicios en los que no lo ha hecho ha sido durante el covid y en los años 2008 y 2009”, apunta el responsable de la empresa que lleva más de 120 años ofreciendo este servicio en la ciudad.

Como la reducción de las tarifas se ha dado en todas las ciudades, él achaca a la calidad del servicio para explicar por qué el crecimiento en muchos otros lugares está por debajo del experimentado en A Coruña. Y señala también que el alto nivel de satisfacción de las encuestas que se realizan anualmente. Por supuesto, este incremento de la demanda supone también un esfuerzo para rentabilizar los recursos disponibles. “Estamos forzando la logística al máximo. Mientras que en Vigo no han recuperado todavía las cifras de viajeros que perdieron con la pandemia, nosotros superamos la media nacional”, explica. Sobre cuánto podrá mantenerse este ritmo, o si el próximo año se estancará, Prada no se atreve a hacer una predicción aunque, a su juicio, no tiene por qué detenerse.

Por supuesto, los usuarios demandan más espacio y se quejan de la saturación de los buses, sobre todo en hora punta y justo ahora, en los meses de septiembre y octubre, en los que tradicionalmente el autobús registra la mayor actividad del año. “Sobre todo se llena en la líneas 5, 4, 21 y 14”, enumera el gerente de Tranvías, que reconoce que la más sobrecargada es la universitaria, donde llegan a realizarse 14.000 viajes diarios, Y todos en hora punta.

“Es la más complicada de gestionar porque es una línea asimétrica. A la hora de entrada de las clases suben llenos y bajan vacíos. Y a la salida, al revés”, hace notar. Esto obliga a reforzarla en hora punta. “Es una línea que implica mucha logística”, añade. A los universitarios les gustaría que las líneas fueran más largas y directamente desde sus barrios, como Los Rosales, pero el sistema actual, con transbordos en la plaza de Pontevedra y Cuatro Caminos, se está mostrando eficaz.

En cuanto a las críticas de que en momentos de hora punta casi no hay espacio, Prada las desecha como algo habitual: “Siempre han ido muy llenos en hora punta. La cuestión es que si cuando no puedes subir porque está lleno, no tienes que esperar más de cinco minutos para que llegue el siguiente”.

Es el caso de la línea UDC, cuya frecuencia habitual es de cinco minutos en las horas punta (de 8.00 a 10.00 y de 13.00 a 15.00), que se está reforzando hasta alcanzar los 20 autobuses, lo que hace que la frecuencia en estas franjas horarias sea inferior a los tres minutos.

Interinidad

Por supuesto, el hecho de que el contrato de transporte público todavía esté por redactar (caducó el año pasado) mantiene este servicio en una situación de interinidad en la que resulta difícil decidirse a realizar las inversiones que el servicio necesita. Sin embargo, Prada puntualiza que la flota ha ido a más estos años, no a menos. “Antes de la pandemia teníamos 94 autobuses y en los últimos cinco años hemos comprado cinco: uno eléctrico, otro articulado, y tres nuevos”.

Por supuesto, como la demanda ha subido, tampoco pueden deshacerse simplemente de los viejos, como solían hacer antes, cuando presentaban cada pocos años seis unidades nuevas para la flota. Esto les obliga a invertir más en mantenimiento. Tranvías recuerda que ya hace un año ofrecieron al Ayuntamiento “fórmulas de colaboración” para poder renovar flota durante este período. Es decir, que necesitaban garantías de que, si no conseguían hacerse ellos con la nueva concesión, este material fuera subrogado por la siguiente adjudicataria, pero solo han obtenido el silencio por respuesta.

Por eso fue una decisión inesperada que decidieran comprar los tres últimos autobuses. Hace un mes anunciaron que habían comprado tres vehículos de la marca MAN (como el resto de la flota), modelo Lion´s City, de 12 metros de largo y con capacidad para cien personas. El propio Prada reconoce que la adquisición no estaba planeada pero que “surgió la oportunidad” de hacerse con ellos sin tener que esperar todo el tiempo (meses, normalmente) necesario para comprarlos y carrozarlos como es habitual, y simplemente Tranvías decidió aprovecharlo.

Eléctricos

Llama la atención el hecho de que los nuevos vehículos sean diésel, y no eléctricos, a pesar de que el propio Prada, en declaraciones anteriores, había señalado que la tecnología eléctrica ya estaba madura como para resistir la jornada de 16 horas que tienen que cumplir los autobuses. Por eso adquirieron el año pasado el que, por ahora, es su único bus eléctrico, después de numerosas pruebas con anteriores modelos.

Sin embargo, el autobús de baterías todavía supone una inversión demasiado arriesgada para una empresa que no tiene la concesión. No solo uno de estos autobuses cuesta cerca del doble que uno que funciona con diésel, sino que requiere de una gran instalación eléctrica en cocheras para poder cargar las enormes baterías. Una inversión millonaria que también requiere tiempo, puesto que Unión Fenosa Distribución (UFD), la empresa eléctrica, tiene que instalarla. “Les preguntas, les dices que quieres poner 1.500 kilovatios y te dicen que claro que sí, pero que dentro de un año. El mayor cuello de botella en estos proyectos es que tardas más en amortizar la inversión”, apunta Prada.

Eso quiere decir que, por el momento, la mayor parte de los vehículos eléctricos de transporte público que circulan por la ciudad serán los de BiciCoruña, a los que hay que añadir los transportes privados, patinetes o coches. Naturalmente, el objetivo del transporte colectivo es convencer a la gente de que abandone el volante por el pasamanos del viajero pero una gran parte de los nuevos usuarios que está captando Tranvías son peatones. Sobre eso, Prada opina que “la relación entre gente que tiene coche y la que tiene bus es estable. Hay gente que ha dejado de andar porque el bus cuesta 40 céntimos en vez de 80, pero también muchos que han abandonado el coche. Una de las principales razones por las que los viajeros nos escogen es precisamente por el problema que supone encontrar aparcamientos”. Por su parte, la propia Tranvías ha tenido que contratar a varios conductores para cumplir la demanda. Los trabajadores con carné de vehículos pesados están muy demandados actualmente pero la empresa no tiene problemas para cubrir las vacantes porque ser chófer de Tranvías implica que no tienen que afrontar las largas rutas que recorren los camioneros y que les mantienen lejos de casa.

Lo que ocurrirá una vez esté lista la nueva concesión, se desconoce. De momento, el Ayuntamiento ha encargado la redacción de un estudio que contemple las necesidades de movilidad a futuro, en una ciudad que está incluyendo nuevos barrios como San Pedro de Visma o Monte Mero.