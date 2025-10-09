Pablo Carballido: "Tinho tiene todas las cualidades para estar donde está"

Pablo Carballido y Tinho en la Escuela Municipal de Música Cedida

Tinho, representante de A Coruña en la nueva edición de Operación Triunfo, es un chaval que siempre estuvo muy ligado a la música. Comenzó su carrera a los nueve años, cuando entró en el coro Cantabile, pasando por la Escuela Municipal de Música, el Conservatorio y, ahora, el programa musical de Prime Vídeo.

Uno de sus referentes y confidentes es Pablo Carballido, director de Cantabile y profesor de la EMM, con el que ha pasado muchas horas hablando y cantando. Pablo ha querido recordar los inicios de Martín, destacar su talento y desearle mucha suerte en su nueva etapa.

¿Cómo es Tinho?

Martín es un niño con unas cualidades para la música extraordinarias y también con unas cualidades vocales muy importantes. Teniendo en cuenta que estudia canto lírico y, al mismo tiempo, canta rock y pop... eso no es capaz de hacerlo cualquier persona y él tiene una capacidad muy grande de adaptación. Es muy camaleónico. Es un chaval que tiene una musicalidad desbordante. Es capaz de cantar componiendo desde su alma y eso se transmite. Todas las cualidades vocales, las musicales y las interpretativas hacen de él un tipo que esté donde esté.

¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?

Él empezó en Cantábile hace 9 años. Era un niño muy tímido, no hablaba con nadie, no conocíamos su voz. Poquito a poco empezó a abrirse e hizo un grupo de amigos que yo les llamaba los cuatro jinetes del apocalipsis, porque eran muy traviesos y muy folloneros, pero en plan bien. Ellos se hicieron íntimos y estaban todo el tiempo juntos. Después, pues, bueno, sus vidas fueron cambiando. Él empezó a trabajar de pizzero un montón de tiempo y su horario le coincidía con el del ensayo de Cantabile, por lo que dejó el coro. A pesar de esto, él siguió viniendo a clases tanto aquí como al conservatorio. Es decir, él va al conservatorio pero, como ha trabajado siempre conmigo, nos entendemos los dos y ha querido seguir viniendo a clases conmigo a pesar de hacer los estudios oficiales.

De pequeño era un niño "rechonchito", un poco gordito y mofletudo con rizos. Después, cuando fue creciendo, yo le llamaba don Croissant, porque él, de repente, empezó a ir al gimnasio y, de ser así rellenito, se puso súper cachas.

En el Conservatorio siguió con lírico pero también se incorporó al Jazz, ¿no?

Él hizo hasta el grado profesional de canto lírico, pero, al hacer el acceso al superior optó por Jazz también, por si le fallaba una. Apostó por OT. Esto solo pasa una vez, al conservatorio puede ir después si las cosas no le van bien, pero hay que aprovechar.

Yo sabía que iba a entrar, pero no lo podía decir. Yo cuando le vi matriculado en el conservatorio me hizo sospechar un poco, porque, si se matriculó, podía ser que no entrara en el programa. Él fue súper discreto con eso y yo, hasta que se marchó a Madrid, estuve en contacto con él.

Si tiene suerte y todo va bien pues mira ojalá que tenga suerte. Yo le deseo lo y que, sobre todo, sea muy feliz. Eso por encima de todo.