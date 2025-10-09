Oleada de solidaridad en A Coruña: se agotan las inscripciones de la Carrera ENKI en menos de un mes

Carrera ENKI 15K Cedida

La XII edición de la Carrera ENKI, que se celebrará el sábado 18 de octubre, ha vuelto a alcanzar por tercer año consecutivo la cifra de 15.000 dorsales vendidos, consolidándose como la carrera más grande de Galicia y una de las 10 más importantes a nivel nacional, además de ser un referente en el ámbito deportivo por su vocación por la inclusión y la solidaridad.

El evento, de carácter no competitivo, ha agotado todas sus plazas en menos de un mes, desde que salieran a la venta el pasado 12 de septiembre, destacando su popularidad y relevancia social. Quienes se hayan inscrito, deberán recoger sus dorsales entre el jueves 16 y el viernes 17 en horario de 10:00h a 21:00h en la sección de deportes de El Corte Inglés de A Coruña. Los dorsales están distinguidos por colores, lo que indica el horario de salida:

Dorsal Amarillo: Salida a las 16:00h

Salida a las 16:00h Dorsal Azul: Salida a las 16:30h

Salida a las 16:30h Dorsal Rosa: Salida a las 17:00h

Salida a las 17:00h Dorsal Verde: Salida a las 17:30h

Salida a las 17:30h Dorsal Naranja: Salida a las 18:00

El evento arrancará a las 15:45h con un calentamiento musical previo a la salida y finalizará tras la entrega de premios que tendrá lugar a las 19:00h frente a la línea de meta. Tanto antes, como durante y después de la carrera, la explanada del Parrote contará con múltiples servicios para dar apoyo a los corredores y a sus familias, tales como la atención a vehículos adaptados, un punto de encuentro de menores de la mano de Cruz Roja, avituallamiento y una zona de consignas. Asimismo, ENKI establecerá un punto de información, también en el paseo del Parrote, que estará habilitado desde las 12:00h.

El evento cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña, y el patrocinio de la Diputación Provincial de A Coruña, la Autoridad Portuaria de A Coruña, Deporte Galego, El Corte Inglés, Vegalsa-Eroski y UNIRASA, entre otros. También se beneficia de la colaboración de los media partners como Quincemil, Atrevia, Los 40 y DXT Campeón. Gracias al apoyo de estos colaboradores y promotores, la carrera sigue creciendo y consolidándose como una cita indispensable en el calendario deportivo y solidario de Galicia.

Recorrido de la Carrera ENKI 2025

Como en ediciones anteriores, la prueba consistirá en un circuito de obstáculos adaptados de 2,5 kilómetros, con obstáculos singulares como la montaña de neumáticos, el laberinto de cuerdas o la conocida como “bomba de harina” de Vegalsa-Eroski, entre otras. Sin embargo, este año el recorrido de la carrera cambia: comenzará a la altura del Teatro Rosalía de Castro y finalizará en la explanada del Parrote tras recorrer todo el paseo hasta el Castillo de San Antón y vuelta.

Durante todo el recorrido estará disponible la señalización mediante códigos de colores NaviLens, parecidos a los códigos QR, que se podrán leer mediante la aplicación NaviLens (disponible para dispositivos iOS y Android). Este sistema facilita el desplazamiento a personas con discapacidad visual, que podrán guiarse por señales acústicas para llegar hasta el elemento señalizado y obtener información audible contextualizada del lugar y momento con la información relativa a en qué consisten y qué hay que hacer en cada uno de ellos. Esta información estará disponible en hasta 37 idiomas diferentes.

De igual manera, para que la carrera sea 100% inclusiva, contará con un intérprete de Lengua de Signos Española (LSE) para personas sordas o con pérdidas de audición.

Además, aquellas personas que lo deseen podrán acceder en cualquier momento a un espacio de calma, un lugar con menor estimulación sensorial y que cuenta con asientos y materiales que facilitan la relajación y la regulación emocional, entre ellos, cascos con protección auditiva.

Fundación ENKI

La Fundación ENKI es una organización sin ánimo de lucro que nace en 2013 con la aspiración de contribuir a la construcción de una sociedad mejor e impulsar la inclusión de las personas con diversidad funcional, con especial atención a los menores, a través del ocio y del deporte.

Desde la Fundación ENKI creemos en el deporte y en sus beneficios a nivel físico, pero también por los valores asociados a su práctica: compañerismo, esfuerzo y espíritu de superación. Por eso, a través del ocio, queremos trabajar por la inclusión y eliminación de las barreras sociales que, a día de hoy, todavía existen: queremos sumar conciencia social, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad.