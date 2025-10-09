Metlabs y Chichalovers, los dos grandes emprendedores de 2025

Foto de familia de los premiados, anoche en las instalaciones del Club Cámara Noroeste Javier Alborés

Emprender en A Coruña, a juzgar por el éxito de quienes en el pasado empezaron desde cero y ahora son referentes y ejemplos mundiales, está en el ADN. Sin embargo, debe de haber una muy propia manera de hacerlo y que tiene unas reglas y unos códigos que provocan que el mismo jurado sea capaz de reconocer en el mismo año a una empresa blockchain especializada en la tokenización de activos reales (Metlabs) y a una marca que ha revolucionado el concepto de chicharrón y lo ha dirigido hacia el sabor de aldea a través de una reinvención de la cadena (Chichalovers). Es así cómo el Club Cámara Noroeste acogió este jueves la gala de entrega de la XXVI edición del Premio Emprende AJE Coruña, un reconocimiento al talento, la innovación y la capacidad de liderazgo del tejido emprendedor de la provincia de A Coruña, que promueve la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de la Provincia de A Coruña-AJE Provincia de A Coruña.

El empresario Javier Corrochano fue también homenajeado. Con una amplia trayectoria como director estratégico, ha estado al frente de proyectos que combinan creatividad, gestión y visión de negocio. Para el recuerdo queda una ponencia en la que dejó perlas como “no es Palo Alto, es Feáns”. También fue capaz de realizar una metáfora entre el trabajo de equipo entre socios emprendedores y el rugby, para finalizar con una foto fija de la grada The Kop de Anfield mientras allí se entonaba el ‘You´ll Never Walk Alone’ (Nunca caminarás solo).

Apoyos

El Premio Emprende AJE Coruña, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de la Provincia de A Coruña, se ha consolidado como uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito emprendedor gallego. Con 26 ediciones celebradas, se mantiene como un espacio de impulso al talento joven, la innovación y la generación de empleo en la provincia. Eva Rosende Castro, presidenta de AJE Coruña, agradeció su presencia y apoyo a las instituciones y empresas colaboradoras, entre las que se encuentra El Ideal Gallego.

El resto de patrocinadores fueron Vegalsa, Nordés Club Empresarial, EF Business School, Plaza Hotel & Spa, 3DVR, Club Cámara, Coca-Cola, Estrella Galicia, Eventos Alborada, Human Intelligence Hub (HI) y Fundación Ronsel, que celebra su 25 aniversario. Además, cuenta con el apoyo de AJE Galicia, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, CEC y Universidad de A Coruña, y con la colaboración especial de Altavela, Atlántico Abogados, Alcázar Patentes e Marcas y Solórzano & de Avilés.

La gala contó con la participación de Diana Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de A Coruña; Rosa Ana García López, diputada provincial de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Empleo y Política Demográfica de la Diputación de A Coruña; Luciano Covelo, presidente de AJE Galicia, así como Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego e Relacionales Laborais de la Xunta. Curiosamente, el discurso de este último estuvo marcado por dos sinceras confesiones de amor incondicional: una hacia el Dépor y otra hacia una ciudad, A Coruña, en la que dijo vivirá en algún momento de su vida. Después de hora y media de gala hubo foto de familia