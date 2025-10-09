Más se bailó en Cuba: el festival de 12 horas que convertirá A Coruña en La Habana

El equipo de Vibra, encargado de la organización del evento

Entre los conceptos favoritos del marketing moderno está el de experiencia inmersiva, lo que en lenguaje más tradicional podría calificarse como 'empaparse' de algo a través de los sentidos. Algo así se vivirá este viernes en The Clab, donde el Festival de Música Cubana acercará la cultura del país caribeño mucho más allá de la música. Tal y como define Miguel García, de la organizadora Vibra en Clave, se trata de redefinir el enfoque: "Podría decirse que no está pensado para el público español, sino que es lo que se puede encontrar un turista cuando vaya a Cuba: desde una conga santiaguera a un ritual de santería afrocubana o música tradicional y comida".

A pesar de que se trata de la primera vez en la que la comunidad cubana celebre su cultura en A Coruña, el festival llega precedido por el éxito de las cinco ediciones anteriores. Todas hasta la fecha han tenido lugar en Vigo, y en cada una de ellas la afluencia superó el millar de personas, en su mayoría cubanos que han buscado una oportunidad en Galicia. "Hay mucha autenticidad, mucha cubanía; todos los cubanos residentes en la comunidad quisieron venir", explica García.

La fiesta, que durará de las 19.00 a las 06.00 horas, contará también con animaciones, Dj o monologuistas, entre otros atractivos. El plato fuerte lo pondrán el famoso representante del reparto cubano Payaso x Ley, así como la salsa de Habana Café Son (son, timba, changüí y otros estilos). El precio de la entrada es de 27 euros la anticipada y 33 en taquilla.