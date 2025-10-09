Las listas de espera caen en A Coruña: 45 días menos para una prueba y cuatro para una operación

El Hospital de A Coruña AEC

Menos espera y más actividad. Así se resume el primer semestre del área sanitaria de A Coruña, que ha logrado reducir las listas para una operación o una prueba, mientras que los quirófanos y las consultas trabajan a un ritmo más alto.

Solo durante los seis primeros meses del año se realizaron 21.187 intervenciones quirúrgicas, una cifra similar al mismo período del año pasado. Sin embargo, el tiempo medio de espera cae en cuatro jornadas, situándose en 76,5 días.

Esta cifra se reduce si se trata de pacientes de prioridad 1, que solo esperan apenas 20 días para una operación (21,1), muy por debajo del objetivo establecido en 30 jornadas.

A Coruña también realiza un trasplante cada 27 horas , lo que eleva las cifras del primer semestre hasta 159 injertos realizados.

Más consultas

El número total de consultas realizadas a lo largo de este primero semestre del año asciende a 462.100, lo que supone 4.756 más que en el mismo período del pasado año. Es un incremento de un 1%, lo que supone una espera media de 48,2 días.

A Coruña hará resonancias magnéticas hasta las dos de la madrugada Más información

Bajada considerable en las pruebas

El tiempo medio de espera para la realización de una prueba diagnóstica redujo en 45,3 días, pasando de los 85,2 en el primer semestre de 2024 a los 39,9 días en 2025.

Por tipo de pruebas, un TAC se redujo en siete días (de 55,4 días a 48,4), una resonancia en 7,5 días (de 64,4 a 56,9 días) y una radiografía convencional se redujo en 7,4 días (de 26,1 a 18,7).

Ingresos

En cuanto al número de ingresos realizados en el Chuac, se realizaron 22.500, lo que implica 422 más que en el mismo período del pasado año.

El Chuac entra en el top 10 de elecciones del MIR: la séptima mejor nota escoge este hospital Más información

Más urgencias

El número de personas atendidas en los servicios de urgencias del Chuac aumentó un 2,3%, alcanzando las 110.599, unas 2.598 más.

Vía rápida

Con respeto a las vías rápidas, el tiempo medio de espera global para acceder a ellas está en 4,5 días, cifra muy inferior a los quince días que se estipula como objetivo.

Atención Primaria

El número total de urgencias atendidas en los Puntos de Atención Continuada (PAC) en los seis primeros meses del año alcanzó las 140.847, mientras que el número de consultas de Medicina de Familia realizadas en los centros de salud ascendió a 1.536.621. Además, el personal de enfermería atendió 856.780 consultas y pediatría 165.432.