La Xunta anuncia que la reapertura del complejo deportivo de Elviña será la próxima semana

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, en Elviña Moncho Fuentes

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, acompañado del secretario general para el Deporte, José Ramón Lete, visitó este jueves las obras de mejora que se han completado en los campos de fútbol del Complejo Deportivo de Elviña I y que, a partir del próximo lunes, 13 de octubre, permitirán su reapertura parcial, manteniendo unas medidas de seguridad específicas para su correcto uso sin interferir en el resto de trabajos que siguen en marcha.

Según anunció Diego Calvo, los entrenamientos podrán retomarse el lunes, día 13, y las competiciones oficiales el sábado, 18 de octubre, lo que permite la vuelta a los entrenamientos del Ural-Español C.F., Victoria C.F., Atlético Coruña Montañeros Club de Fútbol, Oza Juvenil S.D., Imperátor O.A.R., Club Silva S.D., el club de fútbol Liceo de Monelos S.D. y Relámpago S.D., que eran usuarios del complejo.

El conselleiro destacó que, ahora, los futbolistas podrán disfrutar de nuevo césped en los dos campos de fútbol, una renovada iluminación LED, una nueva cubierta en la tribuna y del pavimento mejorado en la galería de acceso y en varios puntos del resto de instalaciones. Además, prosiguen los trabajos en la zona de vestuarios, en la cubierta de la galería de acceso y en las gradas, que facilitarán un tránsito más cómodo y seguro para jugadores y espectadores, aunque seguirán cerradas hasta noviembre.

Estas actuaciones de mejora en los campos cuentan con una inversión de 650.000 euros que, junto con el resto de instalaciones del complejo, suman una inversión global de 3,4 millones de euros para convertir Elviña I en un espacio moderno, seguro, accesible y eficiente para la práctica deportiva de los múltiples clubes que entrenan en el complejo.

Con estas actuaciones se pretende ofrecer a la ciudadanía instalaciones adecuadas para la práctica del deporte, y se señaló que en el pabellón deportivo las obras también avanzan según lo previsto. En este caso, ya se completó la cubierta, mejorando el aislamiento y la eficiencia térmica, y se sigue trabajando en la reparación del parqué de madera.

En el resto del centro, continúan los trabajos en los vestuarios de la planta baja, las renovaciones de espacios comunes y las mejoras en la accesibilidad del conjunto de Elviña I. Cabe destacar que parte de las instalaciones deportivas han podido mantenerse parcialmente abiertas para evitar interrumpir en la medida de lo posible la actividad, concretamente, los servicios de fitness, natación y actividades dirigidas.

Como ya se había comunicado con antelación a los representantes de las personas usuarias de las instalaciones, Diego Calvo recordó que, si los plazos se siguen cumpliendo, los trabajos finalizarán a finales de este año.

Mejoras en las instalaciones deportivas coruñesas

La inversión en las obras de Elviña I se enmarca en el montante total de 5,5 millones de euros que la empresa Forus Deporte tiene comprometidos en este complejo y en los de Sardiñeira I y Agra I —que gestiona de forma indirecta— en los primeros tres años desde la obtención de la licencia de obra, un importe que la empresa prevé aumentar. Precisamente, en el complejo de Sardiñeira se están ejecutando actuaciones de urgencia para la reparación de la cubierta, con una inversión superior a los 300.000 euros y que se prevé finalizar a mediados de noviembre. Mientras que en Agra I, la licencia urbanística solicitada por la empresa está pendiente de resolución por parte del Ayuntamiento de A Coruña. El proyecto supondría una inversión de alrededor de 2,8 millones de euros para una reforma integral del complejo.

Por otra parte, en lo que se refiere a las instalaciones de gestión directa por parte de la Xunta, ya se han finalizado las reformas de los pabellones de Monte Alto, Agra II y Monte das Moas, por casi 2 millones de euros. A mayores, están las obras previstas para realizar en Elviña II por un montante de más de 1 millón de euros.

Estas iniciativas se enmarcan en el compromiso del Gobierno gallego con el bienestar y la salud de la ciudadanía, dotando a la población gallega de unas instalaciones deportivas adecuadas para la práctica del deporte y la actividad física.