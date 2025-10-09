La UDC lanza la iniciativa “O Recuncho Dingular” para difundir su patrimonio documental
La Universidade da Coruña (UDC), a través del Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo (SRDA), ha puesto en marcha la iniciativa “O Recuncho Dingular”, una exposición virtual diseñada para dar a conocer de forma abierta y accesible los fondos documentales más destacados y singulares que custodia la institución.
La propuesta nace con el objetivo de acercar tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía una parte esencial del patrimonio histórico y cultural de la UDC. Entre los documentos seleccionados en esta primera fase se encuentran desde pergaminos medievales, mapas antiguos, cartas manuscritas y postales históricas, hasta expedientes académicos o material educativo pionero.
La muestra está compuesta por 16 piezas documentales custodiadas actualmente por el Centro de Documentación e Arquivo (CEDAR), unidad especializada en la gestión y conservación de estos fondos. Algunos ejemplos relevantes son:
- El mapa Gallaecia Regnum (ca. 1611), una de las primeras representaciones cartográficas de Galicia como reino, atribuida a Gerard Mercator y publicada por Jodocus Hondius
- Una carta ejecutoria de hidalguía del siglo XVII, emitida por la Real Audiencia de Valladolid.
- El dibujo Combat de la Corogne, una ilustración de la batalla de Elviña realizada por Hippolyte Lecomte durante la Guerra de la Independencia.
- Una carta manuscrita de Castelao a Victoriano García Martí, datada en 1908.
- Una carta náutica de Johannes van Keulen (ca. 1680), editor neerlandés al servicio de la Compañía de las Indias Orientales.
- Un inventario de bienes de 1812 con valiosa información sobre el patrimonio personal y familiar de la época.
- Una colección de postales de principios del siglo XX que muestran cómo era A Coruña hace más de cien años.
- El expediente académico de Casares Quiroga, referente político de la Segunda República, durante su paso por la Escuela de Náutica.
- En colección de placas de vidrio utilizadas como material didáctico en la antigua Escuela de Comercio.
- Una litografía de Enrique Luard (siglo XIX) con una vista panorámica de la ciudad desde San Diego.
- Una carta de Emilio Castelar, escrita desde el exilio en París tras la caída de la I República.
- Un título de contador mercantil expedido en 1911, que acredita los estudios del hijo del pintor Isidoro Brocos.
- El curioso Reglamento de los veinticinco, folleto de 1949 que regula un sistema de participación colectiva en la Lotería Nacional.
- Un conjunto de mapas provinciales editados por Francisco Boronat y Satorre, pioneros por su calidad cromolitográfica y diseño informativo.
Esta exposición virtual se encuentra disponible en la web institucional y puede consultarse a través del siguiente enlace: https://www.udc.es/es/srda/cedar/recuncho_singular/
Con “O Recuncho Dingular”, la Universidade da Coruña reafirma su compromiso con la divulgación del conocimiento, la preservación del patrimonio histórico y la puesta en valor de su memoria institucional.