La UDC lanza la iniciativa “O Recuncho Dingular” para difundir su patrimonio documental

Recortes de la exposición ORecuncho Dingular de la UDC Cedida

La Universidade da Coruña (UDC), a través del Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo (SRDA), ha puesto en marcha la iniciativa “O Recuncho Dingular”, una exposición virtual diseñada para dar a conocer de forma abierta y accesible los fondos documentales más destacados y singulares que custodia la institución.

La propuesta nace con el objetivo de acercar tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía una parte esencial del patrimonio histórico y cultural de la UDC. Entre los documentos seleccionados en esta primera fase se encuentran desde pergaminos medievales, mapas antiguos, cartas manuscritas y postales históricas, hasta expedientes académicos o material educativo pionero.

La muestra está compuesta por 16 piezas documentales custodiadas actualmente por el Centro de Documentación e Arquivo (CEDAR), unidad especializada en la gestión y conservación de estos fondos. Algunos ejemplos relevantes son:

El mapa Gallaecia Regnum (ca. 1611), una de las primeras representaciones cartográficas de Galicia como reino, atribuida a Gerard Mercator y publicada por Jodocus Hondius

Una carta ejecutoria de hidalguía del siglo XVII, emitida por la Real Audiencia de Valladolid.

El dibujo Combat de la Corogne, una ilustración de la batalla de Elviña realizada por Hippolyte Lecomte durante la Guerra de la Independencia.

Una carta manuscrita de Castelao a Victoriano García Martí, datada en 1908.

Una carta náutica de Johannes van Keulen (ca. 1680), editor neerlandés al servicio de la Compañía de las Indias Orientales.

Un inventario de bienes de 1812 con valiosa información sobre el patrimonio personal y familiar de la época.

Una colección de postales de principios del siglo XX que muestran cómo era A Coruña hace más de cien años.

El expediente académico de Casares Quiroga, referente político de la Segunda República, durante su paso por la Escuela de Náutica.

En colección de placas de vidrio utilizadas como material didáctico en la antigua Escuela de Comercio.

Una litografía de Enrique Luard (siglo XIX) con una vista panorámica de la ciudad desde San Diego.

Una carta de Emilio Castelar, escrita desde el exilio en París tras la caída de la I República.

Un título de contador mercantil expedido en 1911, que acredita los estudios del hijo del pintor Isidoro Brocos.

El curioso Reglamento de los veinticinco, folleto de 1949 que regula un sistema de participación colectiva en la Lotería Nacional.

Un conjunto de mapas provinciales editados por Francisco Boronat y Satorre, pioneros por su calidad cromolitográfica y diseño informativo.

Esta exposición virtual se encuentra disponible en la web institucional y puede consultarse a través del siguiente enlace: https://www.udc.es/es/srda/cedar/recuncho_singular/

Con “O Recuncho Dingular”, la Universidade da Coruña reafirma su compromiso con la divulgación del conocimiento, la preservación del patrimonio histórico y la puesta en valor de su memoria institucional.