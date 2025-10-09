La red de la salud mental en A Coruña: ocho centros, diez viviendas y una unidad de empleo

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, en las jornadas de APEM en la sede de Abanca Cedida

La cifra de pacientes psiquiátricos no para de crecer. Cada año más de medio millar de personas requieren hospitalización en A Coruña, según los datos de la Consellería de Sanidade. Y aunque cada vez se incide más en la importancia de la concienciación y hay más campañas de sensibilización, lo cierto es que queda mucho camino por andar. En esta línea y aprovechando que este viernes 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad acogió este jueves la jornada 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', organizada por la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM).

APEM, con sede en A Coruña, fue la primera asociación en defensa de las personas con problemas de salud mental constituida en Galicia. Su papel pionero fue clave entonces y lo sigue siendo hoy en día. En el área sanitaria cuenta con ocho centros asistencias, diez viviendas supervisadas para personas con trastorno mental grave y un centro especial de empleo.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, que asistió este jueves a la jornada organizada por APEM, recalcó el compromiso autonómico con la asociación: "Contáis siempre, y seguiréis contando, con el apoyo de la Xunta a través de la Consellería de Política Social con la orden de ayudas del IRPF para llevar adelante muchos de vuestros programas y para la contratación de personas desempleadas a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración".

Nueva unidad psquiátrica

Esta red se refuerza con la atención en centros sanitarios. En A Coruña acaba de ampliarse con una nueva unidad psiquiática el Hospital de Oza. Con ella, se suman trece nuevas camas a las 34 que existían previamente, aumentando un 40% la capacidad de ingresos.

La actuación se suma las otras mejoras ejecutadas en los últimos años, como la Unidad de Salud Mental de Oleiros (julio de 2021), el Hospital de Día de Salud Mental Infantil-Juvenil en el Hospital Teresa Herrera (febrero de 2024), las dos nuevas unidades de Salud Mental en el Chuac -una para personas jóvenes de entre 18 y 48 años y otra para mayores de 65- (septiembre de 2024), y ahora, la nueva Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Oza, inaugurada el pasado 29 de septiembre.

Foco en los jóvenes

Además, se está tramitando un convenio con la Universidad de A Coruña (UDC) -junto con las otras dos universidades públicas gallegas- para elaborar un protocolo de acompañamiento psicológico a los estudiantes para el cuidado de su salud mental.

El plan también prevé un nuevo impulso a la rehabilitación psicosocial y laboral de las personas con trastorno mental grave, hasta conseguir 1.263 plazas, lo que supone un incremento del 33% respeto a la capacidad actual.

Emergencias y profesionales

La jornada celebrada en la sede de Abanca en A Coruña puso también el foco en "visibilizar los efectos psicológicos de las emergencias, así como poner en valor la labor de los profesionales que cuidan a los demás, que también sufren y precisan cuidados".

Do Campo destacó que "la salud mental es un derecho y una prioridad, no solo de las personas que reciben atención, sino también de las que prestan cuidados en todos los ámbitos de la sociedad".

El programa incluyó conferencias y una mesa redonda para dar voz a las experiencias de profesionales de la medicina, enfermería, psicología, trabajo social y cuerpos de seguridad, fomentando la reflexión sobre la carga emocional y la vulnerabilidad que genera el cuidado.