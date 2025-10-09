Mi cuenta

A Coruña

La pareja de un jugador del Deportivo abre un centro de uñas en A Coruña

El local está en la ronda de Nelle y varios jugadores asistieron al acto de inauguración

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
09/10/2025 12:25
Thairy Rodríguez Studio de Uñas
Thairy Rodríguez Studio de Uñas
Instagram: @thairyrstudio

Thairy Rodríguez Studio de Uñas. Así es como se llama el nuevo centro estético de Thairy, la pareja del deportivista Yeremay, que se suma a la alta oferta de estos servicios en la ciudad. 

Thairy y Yeremay son de Gran Canaria y, tras varias especulaciones sobre el futuro del jugador, el nuevo proyecto empresarial de ella no hace más que reafirmar que el extremo del Dépor no se va de A Coruña. 

Fue el pasado 30 de septiembre cuando, a través de Instagram, la canaria anunciaba la apertura del centro, que fue este miércoles. El local se ubica en el número 126 de la ronda de Nelle y al acto de inauguración asistieron varios jugadores del primer equipo como Charlie Patiño, Ximo Navarro, Luismi Cruz o Germán Parreño, además del propio Yeremay. 

Desde la propia red social, Thairy ha publicado el listado de precios de sus servicios que van desde los 10 euros (que sería una manicura normal sin esmaltado) hasta los 42 (uñas acrílicas M/L). 

El horario de atención será: de lunes a viernes de 9.30 a 20.30 horas y los sábados de 9.30 a 13.30 horas. 

