A Coruña

La librería Arenas trae a A Coruña la presentación del libro 'Gorriones y Halcones'

Belén Cebey
Belén Cebey
09/10/2025 11:37
Gorriones y Halcones El viento en la piedra

Esta jueves, a las 20:00 horas, el Sporting Club Casino de A Coruña acogerá la presentación del libro 'Gorriones y Halcones: el viento en la piedra', la más reciente obra de la escritora Carmen Blanco Sanjurjo. El acto, organizado por la Librería Arenas, contará con un coloquio con la autora, una firma de ejemplares y una original teatralización de fragmentos del libro.

La cita, abierta al público hasta completar aforo, reunirá a lectores, críticos y amantes de la literatura gallega en un ambiente cercano y participativo. Durante el coloquio, Blanco Sanjurjo compartirá detalles sobre el proceso creativo de 'Gorriones y Halcones: el viento en la piedra', una novela que explora con sensibilidad temas como la identidad, la memoria y los contrastes de la condición humana, representados a través de dos símbolos tan potentes como el gorrión y el halcón.

Uno de los momentos más esperados del evento será la teatralización de varios pasajes del libro, una propuesta artística que busca acercar la narrativa de la autora al público desde una perspectiva escénica y emocional.

Tras el coloquio y la performance, los asistentes tendrán la oportunidad de conversar directamente con la escritora durante la firma de libros.

Organizado por la histórica Librería Arenas, este evento forma parte de su compromiso continuo con la promoción de la literatura y el fomento del diálogo cultural en A Coruña.

