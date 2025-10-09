La Barrié ahonda en el retrato y el costumbrismo de Álvarez de Sotomayor

Javier Barón, comisario de la exposición German Barreiros

El 150 aniversario del nacimiento es la excusa perfecta para que la Fundación Barrié se decida a homenajear al que muchos expertos consideran el mejor pintor gallego de la historia: Fernando Álvarez de Sotomayor (Ferrol, 1875-Madrid, 1960). Con ese motivo, la entidad ubicada en el Cantón Grande dedica una espectacular muestra en sus instalaciones, abierta al público desde mañana. “Llevábamos muchos años queriendo homenajear la figura de Sotomayor. Hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad, pero qué mejor manera de hacerlo que en el 150 aniversario de su nacimiento”, explicó ayer Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié.

La muestra cuenta con 76 pinturas y presenta un recorrido cronológico desde su época de retratista a los temas de costumbres. Algunas de ellas han tenido que trasladarse desde colecciones privadas de otras partes del territorio nacional. Incluso hay obras que proceden de países del extranjero como Chile, Italia o Francia. Varias se muestran por primera vez.

Presentación de la exposición de Fernando Álvarez de Sotomayor German Barreiros

Así, el encargado de comisariar la exposición –que estará abierta hasta el próximo 11 de enero– es Javier Barón, jefe de la colección de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, cuya amplia dedicación a esta época ha incluido el estudio de varias obras del genio ferrolano en diferentes colecciones. “El objetivo de presentar la destacada personalidad artística de Sotomayor en todos los periodos de su trayectoria se ha cumplido gracias a la amplitud de los préstamos, entre ellos del Museo del Prado”, apuntó. Barón ofrecerá mañana una charla en la Barrié a las 20 horas y a continuación el público podrá ver por primera vez la muestra.

Reconocimiento internacional

La importancia del pintor ferrolano no atiende solo a su obra, que le valió premios como la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid y también en la de Barcelona. También destaca a nivel institucional. Álvarez de Sotomayor dirigió entidades como la Escuela de Arte de Santiago de Chile y la Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuna de tantos destacados artistas, y ostentó la subdirección y la dirección del Museo del Prado durante casi medio siglo. Además, fue alcalde de A Coruña.

La exposición ahonda en la dimensión pública del artista en sus tareas relacionadas con varios aspectos. Entre ellos, las relaciones con Hispanoamérica a través de su magisterio en la Escuela de Arte de Chile, y los trabajos en la organización de diferentes exposiciones, como la de obras maestras del Museo del Prado en Ginebra en 1939.

Una visión vitalista y colorida

Como en los casos de otros pintores que fueron directores del Prado, la huella de la gran pintura de siglos pasados puede apreciarse en su arte, especialmente en el retrato, género que prodigó especialmente y en el que fue muy apreciado. Así, otro gran grupo de piezas son sobre tema costumbrista gallego. En esas obras el artista generó una visión vitalista y colorida de aquellos motivos, que abarcan, entre otros, el trabajo en el campo, las vendedoras de pescado, las procesiones marineras o las romerías. Otros temas que trató a lo largo de su carrera son mitológicos, las visiones de figuras femeninas solitarias en diferentes actitudes y el paisaje.