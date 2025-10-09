Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Íñigo Quintero publica su primer álbum: “El Sitio de Siempre”, un regreso emocional a sus raíces

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
09/10/2025 18:15
Íñigo Quintero lanza su primer álbum "El sitio de siempre"
Íñigo Quintero lanza su primer álbum "El sitio de siempre"
Pablo Tuche

Dos años después de romper todos los esquemas con "Si no estás", el tema que lo catapultó al número 1 global de Spotify y lo convirtió en fenómeno mundial, Íñigo Quintero (A Coruña, 2001) anuncia el lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado “El Sitio de Siempre”, una declaración de intenciones que conecta directamente con su origen: volver a casa para construir desde ahí una carrera con identidad propia.

El disco, concebido y escrito desde Galicia y para el mundo, llega como un ejercicio de madurez creativa. “El sitio de siempre no es un lugar: es una manera de pertenecer”, titula el coruñés su primer álbum. El joven cantante visitó nuestra redacción hace unos meses, durante su paso por A Coruña con el Solo es música European Tour, donde firmó un sold out en la sala Inn Club, su primer gran concierto en la ciudad tras haber tenido que cancelar su presencia en el Morriña Fest el año anterior.

“Tenía muchas ganas de tocar en A Coruña. Aquí empezó todo. Donde aprendí música fue aquí”Íñigo Quintero, en su entrevista en El Ideal Gallego

Del fenómeno viral al relato artístico

Con este lanzamiento, Quintero busca dar un paso firme hacia la consolidación de un universo musical propio, alejado de la etiqueta de artista viral. A lo largo de estos dos años, ha girado por España, Europa y Latinoamérica, ha pasado por festivales como Rock in Rio, FIB o Sziget, y se ha subido a escenarios internacionales como el LAMC de Nueva York. Todo ello mientras sumaba millones de oyentes y una nominación a los Latin Grammy 2024 como Mejor Nuevo Artista.

Íñigo Quintero | “Los números no me importan, lo que quiero es hacer que la gente se emocione”

Más información

Un disco con Galicia en el centro

"El Sitio de Siempre" llega el 24 de octubre, coincidiendo exactamente con el segundo aniversario de aquel día en que un joven coruñés amaneció en el número 1 global de Spotify sin apenas entender lo que estaba pasando. “Hubo un momento en el que todo se volvió ruido. Por eso decidí volver a A Coruña, con mi familia”, recordaba.

Íñigo Quintero lanza su primer álbum "El sitio de siempre"
Íñigo Quintero lanza su primer álbum "El sitio de siempre"
Pablo Tuche

El concepto de pertenecer es el que vertebra el álbum. No como nostalgia, sino como una forma de construir futuro desde la identidad.

