Hace 25 años | Cientos de coruñeses se reúnen en San Cristóbal para recibir al tren de vapor

Hace 25 años se celebró el 125 aniversario de la creación de la línea del ferrocarril entre A Coruña y Lugo y dentro de los actos conmemorativos se incluyó la visita a la ciudad de un tren histórico a vapor. Todo un acontecimiento que despertó gran interés entre los coruñeses. Cientos de personas se dieron cita en la estación de San Cristóbal para recibir al espectacular tren, un tema que mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego del 9 de octubre de 2000. Hace 50 años el betanceiro equipo del Mandeo ampliaba su racha triunfal con una goleada (3-0) ante el Atlético de Vilanova. Hace cien años, tal día como hoy de 1925, se exponía en el escaparate de una droguería de la calle Real un pergamino dedicado a Millán Astray.

Cientos de coruñeses se dieron cita ayer, 8 de octubre de 2000, en la estación de San Cristóbal para recibir al tren histórico a vapor que llegó a la ciudad para conmemorar el 125 aniversario de la inauguración de la línea A Coruña-Lugo. El esfuerzo de los organizadores, la asociación de Amigos del Ferrocarril herculina, logró que junto a la máquina de vapor de 1957 llegase también, por primera vez a la ciudad coruñesa, una máquina eléctrica de 1958. Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de vivir la sensación de entrar en una de estas dos impresionantes locomotoras. Según señaló Emilio Suárez, secretario de la asociación de Amigos del Ferrocarril de León y maquinista del tren, “esta es la primera vez en la historia que una máquina eléctrica entra en esta ciudad”.

En clave política, el congreso del PSdeG eligió ayer con el 73% de los votos la lista encabezada por Emilio Pérez Touriño, en la que quedaban excluidos los afines a Francisco Vázquez, mientras se cuenta con Gonzalo Prego y Marián Ferreiro, relevada del gobierno coruñés.

Por otra parte, el Deportivo traspasa al centrocampista Slavisa Jokanovic al Chelsea inglés. Tras solucionar el papeleo de rigor con el consulado yugoslavo, el jugador se trasladará a Londres, donde hoy espera firmar el contrato con su nuevo club.

Continúa la racha victoriosa del Mandeo en el Campeonato Regional de Segunda Categoría. En un gran encuentro venció el pasado domingo, 5 de octubre de 1975, en San Pedro, al Atlético de Vilanova por un claro 3-0, que pone de relieve el poder ofensivo del cuadro de la Ribera.

También el pasado domingo, en el salón de actos del Patronato de Nuestra Señora del Carmen de Finisterre actuó el cantante popular gallego Miro Casabella. Acudieron numerosas personas que siguieron con interés toda la actuación del cantante nacido en Ferreira del Valle de Oro y afincado en La Coruña, donde ejerce de aparejador, lo que alterna con sus actividades dedicadas a la creación y expresión como cantor popular gallego. En el curso de su actuación demostró sus dotes de fina sensibilidad artística, voz educada y dominio de la guitarra.

En uno de los escaparates que la Droguería Bermejo tiene en la calle Real se halla expuesto desde ayer, 8 de octubre de 1925, el pergamino que la Asociación de la Prensa de La Coruña regala a Millán Astray, fundador de la Legión. El pergamino es una acabada obra de arte del laureado artista don Román Navarro, que puso en la ejecución de su obra toda la inspiración y todo el entusiasmo que siente por su nobilísimo arte. Muchísimas fueron las personas que admiraron el acabado trabajo, el cual resalta dentro de un magnífico y adecuado marco. Todas ellas tributaban elogios sin cuento al inspirado pintor.

Por otra parte, sale hoy para Madrid en automóvil el presidente del Centro Gallego de La Habana, don Francisco Pego Pita, con su distinguida familia. Volverá a La Coruña en el mes de diciembre para regresar a Cuba.