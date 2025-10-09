Gervasio Sánchez: "Lo peor que te puede pasar en este oficio es tener que identificar el cadáver de un compañero"

Gervasio Sánchez, en el desayuno de la Asociación de la Prensa de A Coruña Patricia G. Fraga

Gervasio Sánchez lleva trabajando como periodista desde 1984. Eran los tiempos en los que solo había tres facultades de Periodismo en España, las de Madrid, Barcelona y Pamplona, y había trabajo nada más licenciarse. Aunque las condiciones no fueran las mejores. Como él mismo cuenta, tuvo que trabajar de camarero para pagarse la carrera hasta que, haciendo cuentas y ya pasada la treintena, calculó que le daba para vivir del complicado oficio de juntar letras y, por lo que es más conocido, hacer fotos.

Su nombre siempre está asociado a grandes reportajes y a fotografías de esas que dejan huella y que hacen que el espectador se pare durante un segundo a reflexionar. Esas imágenes que, sin necesidad de llegar al morbo, golpean en el estómago y se quedan fijadas en la retina durante más tiempo del que uno querría. Eso le pasó con la foto que hizo de la Biblioteca de Sarajevo en 1995, en la que se ve toda la destrucción que conlleva una guerra y que él mismo explicó esta mañana en un desayuno con periodistas, organizado por la Asociación de la Prensa de A Coruña. Le habían robado el coche con las cámaras y, tras recuperarlas, entró en la biblioteca, como había hecho tantas otras veces, pero vio una luz especial y tiró solo cuatro fotos sin poder usar el fotómetro manual, que le habían destrozado, y sin pararse demasiado en detalles técnicos. El resultado es una imagen histórica que retrata, sin una gota de sangre y en blanco y negro, el horror de la guerra.

Gervasio Sánchez está estos días en A Coruña invitado por la Diputación como conferenciante estrella, junto con Alberto García Alix, dentro de las actividades del Premio Luis Ksado. Las charlas que ambos imparten en el Centro Ágora, Sánchez el jueves y Alix el viernes por la tarde, han colgado el cartel de no hay billetes.