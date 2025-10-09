Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

El "nuevo horizonte" del Chuac se fija en 2031

Abel Peña
Abel Peña
09/10/2025 18:29
Obras del nuevo Chuac

La comisión de seguimiento del nuevo Chuac se reunió este jueves para revisar el estado del proyecto tras los retrasos acumulados en su ejecución. El encuentro, que se prolongó durante más de una hora, contó con la presencia del teniente de alcaldesa y concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage; la conselleira de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Allegue; y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, además de técnicos de ambas administraciones.

Cuando el proyecto se presentó en 2022, la Xunta se comprometió a que en 2025 las obras alcanzarían el 80% de ejecución. La realidad actual es distinta: solo se han movilizado 85 millones de euros, el 17% del presupuesto total de 500 millones.

Uno de los elementos que evidencia el desfase es el derribo del antiguo hotel de pacientes, que sigue pendiente y no se completará hasta finales de este año, a pesar de estar previsto para fases iniciales.

Ante esta situación, Xunta y Ayuntamiento acordaron establecer un nuevo horizonte temporal para el proyecto: el año 2031 como fecha estimada para la finalización total de las obras.

