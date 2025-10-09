Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ministerio de Defensa transfiere al Ayuntamiento la concesión de la Fábrica de Armas

Redacción
09/10/2025 13:27
Inés Rey y ministerio de Defensa
Momento de la firma del  acuerdo que fue rubricado esta mañana en el Palacio de María Pita
Andy Perez

El Ministerio de Defensa ha notificado este jueves al Ayuntamiento de A Coruña la transmisión de la titularidad de la concesión administrativa de la Fábrica de Armas, un paso clave para seguir avanzando en el desarrollo del proyecto de la Ciudad de las TIC. 

El acuerdo fue rubricado esta mañana en el Palacio de María Pita por la alcaldesa, Inés Rey, el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena, y el teniente coronel de Artillería Miguel Ángel Corcoba Valle, de la Subdelegación de Defensa en A Coruña. Con esta firma, el Ayuntamiento asume la concesión demanial de los terrenos, que hasta ahora correspondía a la Universidad de A Coruña (UDC). 

La alcaldesa destacó que esta transmisión forma parte del marco de colaboración plurianual establecido entre el Ayuntamiento y la UDC a mediados de este año, con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial y tecnológico de la Ciudad de las TIC, situada en la zona de Pedralonga. 

En este contexto, ambas instituciones acordaron solicitar conjuntamente al Ministerio de Defensa la transferencia de la concesión al Ayuntamiento, como paso previo a que el Ejecutivo local ceda a la UDC tres inmuebles dentro del recinto. Estos edificios serán rehabilitados con apoyo económico municipal, distribuido en diferentes anualidades.

Según Rey, este acuerdo “refuerza la cooperación institucional y sienta las bases para consolidar un gran polo de innovación tecnológica en la ciudad”, en línea con la estrategia de transformación urbana e industrial promovida por el Gobierno local.

Te puede interesar

El equipo de Vibra, encargado de la organización del evento

Más se bailó en Cuba: el festival de 12 horas que convertirá A Coruña en La Habana
Guillermo Parga
Estación de BiciCoruña en San Pedro de Visma

BiciCoruña incorpora cuatro nuevas bases en los barrios de la Gaiteira, San Pedro de Visma y el polígono de A Grela
Redacción
El ideal gallego

Las listas de espera caen en A Coruña: 45 días menos para una prueba y cuatro para una operación
Lucía Crujeiras
Integrantes de las bandas cambresas Panxea y Hemacaos

Rock y churrasco en el Lou Fest de Cambre
Redacción