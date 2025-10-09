Momento de la firma del acuerdo que fue rubricado esta mañana en el Palacio de María Pita Andy Perez

El Ministerio de Defensa ha notificado este jueves al Ayuntamiento de A Coruña la transmisión de la titularidad de la concesión administrativa de la Fábrica de Armas, un paso clave para seguir avanzando en el desarrollo del proyecto de la Ciudad de las TIC.

El acuerdo fue rubricado esta mañana en el Palacio de María Pita por la alcaldesa, Inés Rey, el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena, y el teniente coronel de Artillería Miguel Ángel Corcoba Valle, de la Subdelegación de Defensa en A Coruña. Con esta firma, el Ayuntamiento asume la concesión demanial de los terrenos, que hasta ahora correspondía a la Universidad de A Coruña (UDC).

La alcaldesa destacó que esta transmisión forma parte del marco de colaboración plurianual establecido entre el Ayuntamiento y la UDC a mediados de este año, con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial y tecnológico de la Ciudad de las TIC, situada en la zona de Pedralonga.

En este contexto, ambas instituciones acordaron solicitar conjuntamente al Ministerio de Defensa la transferencia de la concesión al Ayuntamiento, como paso previo a que el Ejecutivo local ceda a la UDC tres inmuebles dentro del recinto. Estos edificios serán rehabilitados con apoyo económico municipal, distribuido en diferentes anualidades.

Según Rey, este acuerdo “refuerza la cooperación institucional y sienta las bases para consolidar un gran polo de innovación tecnológica en la ciudad”, en línea con la estrategia de transformación urbana e industrial promovida por el Gobierno local.