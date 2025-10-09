Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

De verde a ocre: el otoño se siente en las calles de A Coruña

Las temperaturas bajan, los días son más cortos y la caída de las hojas de los árboles se une a la gran diversidad de colores 

Andrea Gestal
09/10/2025 13:46
Otoño 2025 en A Coruña
Otoño 2025 en A Coruña
Andrea Gestal

Las temperaturas bajan, los días son más cortos y la caída de las hojas de los árboles se une a la diversidad de colores: verdes, amarillos, rojos y ocres. El otoño ya ha llegado a la ciudad.

Este baile de colores convierte a los parques (y calles) coruñeses en un espectáculo digno de ser visto y disfrutado. Solo con caminar por Vioño o Cuatro Caminos se puede observar las diferentes gamas cromáticas, que se ven reforzadas con las luces otoñales que empiezan a dibujarse en el cielo y que se cuelan entre las ramas, cada vez más desnudas.

Otoño en A Coruña
Avenida de Arteixo
Andrea Gestal

Eso que todavía no hemos llegado al 25 de octubre, donde esa misma noche los relojes se atrasarán una hora dando lugar a que la noche llegue antes y tengamos menos horas de sol, pero eso ya es un evento habitual de cada año.

Lo que sí, esta variedad de colores en los parques, tanto en el suelo como en los árboles, puede verse durante unas semanas. Después llegará el frío y aunque la nieve no cuaje en A Coruña, los árboles se despojarán de sus hojas hasta la primavera.

Así es el otoño y así se lo hemos contado.

Otoño en A Coruña
Otoño en A Coruña
Andrea Gestal

