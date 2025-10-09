BiciCoruña incorpora cuatro nuevas bases en los barrios de la Gaiteira, San Pedro de Visma y el polígono de A Grela

Estación de BiciCoruña en San Pedro de Visma Cedida

El Ayuntamiento de A Coruña continúa avanzando en su plan de expansión del servicio municipal BiciCoruña, con la instalación esta mañana de cuatro nuevas bases que estarán ubicadas en los barrios de la Gaiteira, San Pedro de Visma y el parque industrial de A Grela.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó que esta actuación forma parte del plan de refuerzo del servicio en todos los barrios de la ciudad. “Con estas nuevas estaciones, seguimos acercando BiciCoruña a más vecinas y vecinos, favoreciendo una movilidad más sostenible y conectada”, señaló.

Actualmente, BiciCoruña cuenta con 61 estaciones operativas, cifra que ascenderá a 65 una vez se completen los trámites previos a la puesta en funcionamiento de estas nuevas bases, ya visibles en la vía pública desde esta mañana.

Dos de las nuevas bases se sitúan en la Gaiteira: una junto al Fórum Metropolitano, para facilitar los desplazamientos de ida y vuelta a uno de los principales equipamientos públicos de la zona, y otra en el cruce de la avenida de Oza con la ronda de Outeiro, frente a la plaza de la Gaiteira.

En cuanto a la base de San Pedro de Visma, la concejala explicó que su instalación ha requerido la ejecución previa de obras civiles en el entorno del centro cívico vecinal. “Las obras concluyeron hace unas semanas, y ahora damos un paso más para que los vecinos y vecinas de San Pedro de Visma puedan disponer del servicio BiciCoruña en su propio barrio”, indicó Díaz.

El plan de ampliación incluye también una nueva estación en el polígono de Agrela, situada junto al Parque Municipal de Bomberos. Esta será la tercera base en el área industrial, que ya cuenta con otras dos en las calles Gutenberg y Severo Ochoa, además de una estación complementaria en José María Rivera Corral, en la zona de Vioño.

El Ayuntamiento prevé que las cuatro nuevas bases entren en funcionamiento en las próximas semanas, una vez se completen los trámites de contratación del suministro eléctrico y se finalicen las pruebas técnicas habituales antes de su puesta en servicio.