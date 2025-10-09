Mi cuenta

A Coruña

Bad Gyal anuncia un concierto en A Coruña en 2026

La ciudad herculina es una de la seis elegidas para sus primeras fechas del año que viene

Josefa Prado
09/10/2025 20:27
Bad Gyal, durante una actuación

La artista catalana Bad Gyal actuará en A Coruña en 2026. En concreto, la fecha elegida para este concierto es el 23 de mayo. En todo caso, de momento la cantante no ha confirmado en que recinto tendrá lugar este evento.

Bad Gyal también ha anunciado cuándo saldrán las entradas a la venta. El registro para la preventa empezará el martes 14 de octubre a las 12:00; la preventa el 16 de octubre a las 12:00, y la venta general el 17 de octubre a las 12:00 PM.

Las otras cinco ciudades españolas en las que actuará y que ya están confirmadas son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Bad Gyal se suma así a la lista de artistas que ya tienen fechas confirmadas en 2026, como es el caso de Dani Martín, Iván Ferreiro, Viva Suecia, Celtas Cortos o Pablo Alborán, entre otros. 

