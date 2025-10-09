Aníbal Rodríguez | “Las fiestas de O Ventorrillo aspiran a superar los 10.000 asistentes”

Aníbal Rodríguez, a la izquierda, junto a Rodrigo Souto, Ruma y Zalo Rodríguez, de la comisión German Barreiros

Uno de los rostros más conocidos del movimiento vecinal es Aníbal Rodríguez (A Coruña, 1969). El vicepresidente de O Ventorrillo es clave para conseguir la financiación de cara a las fiestas de barrio más grandes de la ciudad, que llenarán de música y eventos la zona desde el viernes hasta el domingo.

Un día tendrán que contar el secreto de cómo se organizan las fiestas más grandes de la ciudad...

En cuanto terminamos nos ponemos con en Halloween, luego con Papá Noel, Feria de Abril, Día del Orgullo... no paramos. Aunque tengamos un par de días de descanso después de las celebraciones, ya empezamos a trabajar en lo siguiente. El secreto es muchísimo trabajo, dejando horas de nuestro trabajo y de nuestras familias, para ir casa por casa pidiendo ayuda. Cada año los vecinos se portan mejor y estamos muy agradecidos a ellos, a los hosteleros y los feriantes.

¿Son el barrio más fiestero o es cosa de tener una comisión con gente como usted dentro?

Es cuestión de ser un equipo. También tenemos detrás alguien de quien hemos aprendido: José Luis Brandariz. Él ha sido siempre el alma máter de O Ventorrillo, aprendimos cómo funciona una comisión de fiestas. Lo poco o mucho que sabemos se lo debemos a él.

¿Pueden superar las 10.000 personas del año pasado?

Aspiramos a más. El tiempo nos va a acompañar y creemos que este año podemos superar esas ediciones anteriores.

Pero en su barrio no se queja nadie del ruido...

En todas las fiestas siempre hay quien dice que trabaja o se levanta temprano, pero la mayoría preguntan por Los Satélites, quiénes vienen... mientras podamos, traeremos a Los Satélites.

Si Pucho Boedo es una parte fija de la programación, esta vez con mural nuevo su figura será omnipresente...

Va a quedar para la posteridad. Que haya algo así, hecho por un vecino de O Ventorrillo, es una gozada. Queremos agradecer a la concejalía de Cultura que haya apostado por alguien de la casa para esta obra de arte.

Su manera de recaudar, ¿es exportable al resto de barrios?

Sí, por supuesto. De hecho, animamos a los otros barrios a hacer ese trabajo de ir por las viviendas, aunque sabemos que al final es algo duro. Somos el único barrio que hace como en las aldeas.

¿Y qué opinan de la nueva fórmula de subvenciones?

Si ya nos gustaba la anterior, la nueva nos da muchísima más tranquilidad. Ojalá siga así mucho tiempo.