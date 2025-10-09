Andrey Gugnin | “No estoy acostumbrado a tocar con grandes orquestas; ahora puedo hacerlo con una realmente buena”

El pianista Andrey Gugnin, tras su primer ensayo con la Orquesta Sinfónica de Galicia German Barreiros

El pianista Andrey Gugnin (Moscú, 1987) es uno de los intérpretes más destacados de su generación. Reconocido por su virtuosismo apasionado y una técnica versátil, será el solista invitado que acompañará este viernes a las 20.00 horas a la Orquesta Sinfónica de Galicia en su primer concierto de la temporada 2025-26. A lo largo de su carrera, ha sido invitado a actuar con destacadas orquestas internacionales como la Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Dinamarca, la Orquesta del Teatro Mariinsky, la Sinfónica de los Países Bajos, la Sinfónica de Utah, la West Australian Symphony Orchestra, entre otras.

¿Es su primera visita a la ciudad?

En realidad estuve aquí una vez, hace 10 años, en 2015, cuando gané un concurso en Ferrol y la ronda final tuvo lugar aquí, con la misma orquesta, la Sinfónica de Galicia. Es agradable volver, pero no como competidor, sino para el concierto.

¿Qué supone para usted la invitación de la Orquesta Sinfónica de Galicia para su primer concierto de la temporada?

Estoy aquí para sustituir a Alexandre Kantarow, que, por desgracia, parece que tiene algunos problemas de salud y le deseo una pronta recuperación. Pero, por supuesto, estoy encantado de tener la oportunidad de tocar con la Sinfónica de Galicia y con el maestro Roberto González-Monjas. Es una de las mejores orquestas españolas, aunque es verdad que no estoy especialmente acostumbrado a tocar con grandes orquestas. Ahora tengo la oportunidad de tocar con una orquesta realmente buena, con un gran director que ama genuinamente la música y con gente que está realmente involucrada en el proceso. Todos disfrutan de la música, y eso es muy importante, especialmente en este concierto. Además, tocar en la inauguración de la temporada es un gran honor para mí.

Además, en una doble fecha.

Sí, y eso eso está muy bien. Rara vez tengo la oportunidad de tocar el mismo programa dos noches seguidas, y eso también marca una gran diferencia, porque puedes disfrutar -especialmente la segunda vez que ya lo has tocado- y experimentar más y sentirte mucho más relajado y libre. Es una delicia. Estoy muy contento. Será el Concierto para piano n.º 3 de Serguéi Prokófiev.

Será con el Concierto para piano número 3 de Serguéi Prokofiev. ¿Es una pieza con la que se siente cómodo?

Por supuesto. Aunque, sinceramente, salvo la actuación que di la semana pasada en Zagreb, no he tocado este pieza en mucho tiempo, quizá en ocho años. Estoy muy emocionado por volver a tocar esta música porque desde mi infancia siempre me ha encantado. Recuerdo que de pequeño escuchaba la grabación y es como un sueño hecho realidad poder tocarla aquí con una orquesta maravillosa. Es fantástico.

Durante este año, viene de estar de gira por Sudáfrica. ¿Qué tal la experiencia por allí?

Es un país increíblemente diverso. Es decir, está lleno de contrastes. Por un lado, tiene una naturaleza increíble, y tuve la suerte de tener la oportunidad de ir de safari y ver animales salvajes. Fue algo inolvidable, porque me encanta la naturaleza. No obstante, por otro lado, hay muchos problemas en el país, con la pobreza y la criminalidad, especialmente en Johannesburgo. Pero, en general, como experiencia, fue absolutamente genial. Fue una oportunidad absolutamente fantástica.

Aunque su último concierto fue en Croacia. ¿Cómo se acostumbra para viajar cada dos días?

Me gusta esa sensación de no pertenecer a uno mismo, de que todo está decidido. Tienes que coger este vuelo, te alojas en este hotel, tienes el ensayo a esta hora... Bueno, al venir aquí, surgieron algunos problemas inesperados porque venía desde Ámsterdam, donde vivo, pasando por Madrid. Y el primer vuelo a Madrid se retrasó mucho, como diez horas. En lugar de a las 11 de la mañana, salimos a las 9 de la tarde. Por supuesto, perdí mi conexión y tuve que pasar la noche en Madrid. Y luego, a las 6 de la mañana, tuve que volar aquí. Pero, afortunadamente, llegué a tiempo para el ensayo. A veces es agotador, pero aún así me encanta.

Ahora está en A Coruña, en el Palacio de la Ópera. ¿Qué le parece el recinto?

Realmente no tuve mucho tiempo para explorar todo el edificio, pero la sala de conciertos en sí es impresionante. Es enorme y se adapta perfectamente a la magnitud del programa, del concierto, y también de la acústica. Y para mí, como músico, la acústica es muy importante, por supuesto. Es muy clara, y sí, es estupenda. La parte delantera del edificio, con sus columnas, me recuerda a la antigua Roma. Es precioso, me encanta.

¿Qué espera del concierto?

Bueno, espero sinceramente que todos nosotros -tanto los artistas como el público- celebremos la música y la vida en todo su significado. A pesar de toda la locura que está sucediendo en el mundo, el arte y la música en particular pueden, a veces, traer cierta paz al alma y esperanza. Y esta música de Prokófiev está realmente llena de eso. Es como un testimonio de alegría y gloria, de que la luz conquistará inevitablemente a la oscuridad. Y es una música muy estimulante. Espero que todos sientan ese espíritu.

Además, se va a organizar la primera cena posconcierto abierta al público. ¿Qué le parece esta propuesta?

Es estupendo. El público a veces quiere compartir sus impresiones con los artistas y hablar sobre diferentes aspectos. De hecho, creo que también es estupendo para los artistas hablar con ellos. Al fin y al cabo, todos estamos en el mismo barco. Todos experimentamos la música pero desde diferentes perspectivas. Nosotros como intérpretes y el público como oyentes. Pero al final, todos estamos aquí para disfrutar de la música y es estupendo que podamos compartir nuestros sentimientos y opiniones juntos.