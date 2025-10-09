Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña celebra la Semana de la Prevención

Abel Peña
09/10/2025 12:03
XX Edición de la Semana de la Prevención
Se ha inaugurado la XX Edición de la Semana de la Prevención, que acerca las medidas antiincendios a la población. La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, lo presentó este jueves. Desde la entidad Mapfre, que colabora en el acto, considera A Coruña capital de prevención en Iberoamérica. El 80,% de las muertes por incendios son en hogares. La principal medida son los detectores, que reduce la posibilidad de morir en un 50%.

Ya se puede visitar, hasta el día 13, el montaje que han hecho los Bomberos en la plaza de María Pita, y donde recibirán la visita de escolares a los que enseñarán precauciones básicas. "Esperamos que los niños sean nuestras alarmas", explicó Paz, que recordó que el 70% de las muertes se deben al humo.

El director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, señaló que la tónica en los últimos años ha sido ligeramente a la baja, pero se felicitó porque no se haya registrado ninguna víctima mortal en lo que va de año.

