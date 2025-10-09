A Coruña celebra la Semana de la Prevención

XX Edición de la Semana de la Prevención Abel Peña

Se ha inaugurado la XX Edición de la Semana de la Prevención, que acerca las medidas antiincendios a la población. La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, lo presentó este jueves. Desde la entidad Mapfre, que colabora en el acto, considera A Coruña capital de prevención en Iberoamérica. El 80,% de las muertes por incendios son en hogares. La principal medida son los detectores, que reduce la posibilidad de morir en un 50%.

Ya se puede visitar, hasta el día 13, el montaje que han hecho los Bomberos en la plaza de María Pita, y donde recibirán la visita de escolares a los que enseñarán precauciones básicas. "Esperamos que los niños sean nuestras alarmas", explicó Paz, que recordó que el 70% de las muertes se deben al humo.

El director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, señaló que la tónica en los últimos años ha sido ligeramente a la baja, pero se felicitó porque no se haya registrado ninguna víctima mortal en lo que va de año.