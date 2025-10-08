Un musical para descubrir y fortalecer el talento de A Coruña

Fernando Briones, Gonzalo Castro, Juan Antonio Cuéllar y Juan José López, en la presentación del musical ‘Lúa’ German Barreiros

La Orquestae Sinfónica de Galicia (OSG) y el Ayuntamiento fortalecerán los lazos escolares con los musicales con el estreno de ‘Lúa’, un nuevo musical por y para niños.

El concejal de Cultura, Gonzalo Catro, y el gerente del Consorcio para la Música, Juan Antonio Cuéllar, presentaron esta mañana la pieza, que contará con diez representaciones para centros escolares y otras “dúas ou tres” públicas.

Tal y como apunta Castro, este espectáculo didáctico permitirá fortalecer una de las “liñas de traballo” de la OSG y el Consorcio, como es el ámbito educativo.

“Quedé entusiasmado por la posibilidad de llegar al corazón de los niños”, apunta, por su parte, Cuéllar, que explica que el ideólogo del musical, Fernando Briones, le planteó la propuesta en los primeros días tras su llegada a A Coruña.

Cuéllar destaca también que se abrirá un periodo de inscripción para los centros, de Primaria y primeros años de Secudnaria, que quieran acudir a una de las diez representaciones. Pero también destacó que el 2 de noviembre comenzará la búsqueda de “niños con interés y talento” para formar parte del casting.

La obra

Briones explica que la obra trata de Lúa, una joven con “inquietud por dedicarse a la música”.

Destaca también la juventud del equipo creativo, entre los que destacan Eva Mir como guionista y Teresa Garzón como directora artística.