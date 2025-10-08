Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un musical para descubrir y fortalecer el talento de A Coruña

La OSG y el Ayuntamiento presentan ‘Lúa’, un proyecto que contará con diez representaciones para centros educativos y otras dos abiertas al público 

Óscar Ulla
Óscar Ulla
08/10/2025 13:01
Fernando Briones, Gonzalo Castro, Juan Antonio Cuéllar y Juan José López, en la presentación del musical ‘Lúa’
Fernando Briones, Gonzalo Castro, Juan Antonio Cuéllar y Juan José López, en la presentación del musical ‘Lúa’
German Barreiros

La Orquestae Sinfónica de Galicia (OSG) y el Ayuntamiento fortalecerán los lazos escolares con los musicales con el estreno de ‘Lúa’, un nuevo musical por y para niños.

El concejal de Cultura, Gonzalo Catro, y el gerente del Consorcio para la Música, Juan Antonio Cuéllar, presentaron esta mañana la pieza, que contará con diez representaciones para centros escolares y otras “dúas ou tres” públicas.

Tal y como apunta Castro, este espectáculo didáctico permitirá fortalecer una de las “liñas de traballo” de la OSG y el Consorcio, como es el ámbito educativo.

“Quedé entusiasmado por la posibilidad de llegar al corazón de los niños”, apunta, por su parte, Cuéllar, que explica que el ideólogo del musical, Fernando Briones, le planteó la propuesta en los primeros días tras su llegada a A Coruña.

Cuéllar destaca también que se abrirá un periodo de inscripción para los centros, de Primaria y primeros años de Secudnaria, que quieran acudir a una de las diez representaciones. Pero también destacó que el 2 de noviembre comenzará la búsqueda de “niños con interés y talento” para formar parte del casting.

La obra

Briones explica que la obra trata de Lúa, una joven con “inquietud por dedicarse a la música”.

Destaca también la juventud del equipo creativo, entre los que destacan Eva Mir como guionista y Teresa Garzón como directora artística.

Te puede interesar

Asistentes a la Oktoberfest Olé celebrada en Palexco hace años | Patricia G. Fraga

El tardeo se reinventa: Teatreo convertirá A Coruña en un gran circo
Guillermo Parga
La Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro por el 50 aniversario de Zara

La Cúpula Atlántica de Zara se despide mañana jueves con Patti Smith, tras más de 100.000 visitas
Jorge Barallobre
Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI: "La economía mundial avanza mejor de lo temido, pero se mantiene la incertidumbre"
EFE
Ana Fernández posa en la plaza del Papagayo

De A Coruña a León en busca de la medicación de su hijo con TDAH: “Era desesperante”
Lucía Crujeiras