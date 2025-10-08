Tinho: "Estoy en desacuerdo con lo que me han dicho, no con la nominación"
Este martes fue el repaso de Gala de OT y el coruñés mostró su enfado por la nominación del lunes
Tinho cantó este lunes 'El Único', una canción de Ca7riel y Paco Amoroso y, como mencionó Chenoa "peculiar". A pesar de esto, Tinho y su compañero Crespo la defendieron a capa y espada, ensayando toda la semana y mimetizándose con el estilo.
Abraham Mateo valoró a Tinho y fue quien lo propuso para abandonar la academia. "Sentimos que este género de música se te atravesó, vemos que no es la marca personal de Tinho, aseguró el cantante. Por suerte, los profesores de la Academia lo salvaron, por lo que sigue en el programa una semana más.
Este martes, en el repaso de Gala, Manu Guix notó a Tinho enfadado, por lo que quiso preguntarle por ello. Tinho aseguró que no estaba enfadado por la nominación, pero no entendió la valoración de Abraham Mateo.
"Si los profesores no me habéis dicho en ningún momento si el vibrato estaba bien o mal, que llegue allí y me digan que me nominan porque hago un vibrato...". Así contestaba a Manu Guix sobre su claro enfado que, como aseguró, no fue por la nominación en sí.
Antes esto, Manu quiso calmarlo asegurando que en este programa, por desgracia, "el motivo de una nominación no siempre es objetivo". Noemí Galera quiso unirse a su compañero: "hay tantas opiniones como personas viendo esta actuación".
Tinho, que parecía estar más tranquilo, afirmó que respeta la opinión del jurado, pero no comparte que un vibrato sea motivo de nominación. Noemí le pidió que no se cabrease, sorprendiéndose de su actitud. "Yo nunca te he visto hablar así en tres semanas que llevamos aquí", confirmaba así Noemí el claro enfado de Tinho.
La parte positiva es el poder compartir estos pensamientos con profesores y compañeros y que podrá olvidarse de ese tema ensayando 'Die With a Smile', que cantará con Judit.