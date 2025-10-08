Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Quema cinco contenedores en A Coruña y casi se lleva por delante una óptica

El mobiliario urbano fue reducido a cenizas en dos barrios diferentes y en cuestión de una hora

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/10/2025 09:12
Incendio contenedor
La óptica de Alcalde Marchesi se vio afectada

La acción de un presunto incendiario le ha costado muy cara a los contribuyentes, y también al propietario de un negocio afectado por las llamas. Y es que, durante la madrugada del miércoles un total de cinco contenedores fueron objeto de la ira de un supuesto fanático del fuego, que habría actuado entre las 03.30 y las 04.30 en la zona de Cuatro Caminos y en la avenida de Monelos.

Incendio contenedor

Hasta Benito Blanco Rajoy con Alcalde Marchesi se desplazaron cinco bomberos, la Policía Local y la Nacional para ayudar en las labores de extinción de tres contenedores. Los dos primeros, de papel, estaban ya reducidos a cenizas. El tercero, de basura, consiguió salvarse. Sin embargo, en este caso no fue el mobiliario urbano lo más preocupante, sino que debido a la acción de las llamas una óptica sufrió importantes daños en la fachada y la cristalera a causa de la radiación. Además, la Policía Local protegió el entorno para reducir el riesgo de caída de transeúntes, ya que los contenedores más afectados estaban enterrados.

Varios intoxicados por un incendio de contenedores en A Coruña

Más información

Poco después fue necesaria una intervención semejante en la calle Rafael Dieste, en Monelos, donde un contenedor subterráneo de papel y otro de vidrio empezaron a arder, en lo que fuentes próximas a la intervención consideran la acción de una misma persona, más que posiblemente un incendiario. No obstante, la identificación es “muy complicada” y será necesario revisar las cámaras del entorno para intentar dar con el culpable. El valor del material calcinado supera, en principio, los 50.000 euros.

