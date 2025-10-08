Por qué el Rosario de A Coruña consiguió más con menos

La actuación de Xilo y Carlos el sábado estuvo pasada por agua Carlota Blanco

Con una serie de condicionantes previos que no invitaban al optimismo, las Fiestas del Rosario consiguieron sobreponerse a los elementos, literalmente, y dejar un regusto dulce entre los organizadores y los asistentes. Al menos esa es la lectura de los primeros, sorprendidos por una afluencia masiva que desafió el mal tiempo, el bajón presupuestario y el chaparrón del sábado. “El balance tiene que ser positivo”, reconoce Leonardo Méndez, presidente de la asociación vecinal. “Con los medios que teníamos, el resultado fueron unas fiestas satisfactorias y que cumplieron su cometido: todas las propuestas consiguieron llevar gente a nuestras calles”, añade.

La patrona de A Coruña se paseó por la Ciudad Vieja en olor de multitudes mientras los niños lo disfrutaron a su modo Más información

Entre los momentos más reveladores se sitúan la actuación de la Banda Municipal y la inaugural del grupo Amizades. En la primera, celebrada la mañana del domingo, volaron los más de 400 programas de las sillas y, según cálculos de la organización, había al menos otro centenar de personas en pie. Precisamente eso fue lo que intentaron evitar quienes, una hora antes del comienzo de Amizades, el viernes, ya había ocupado todas las sillas. “En todos los escenarios hubo más público que en años anteriores”, sentencia Méndez.

El Rosario canta bajo la lluvia de A Coruña Más información

Finalmente, no se trata de una cuestión de cantidad, sino también de calidad. “Hay que agradecer que la selección fue de lo más acertada”, asevera el máximo responsible de la organización.