El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Por qué el Rosario de A Coruña consiguió más con menos

Las fiestas no solamente lograron achicar el agua, sino que también consiguieron que la ciudad se mojase por unas actuaciones de calidad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/10/2025 19:43
La actuación de Xilo y Carlos el sábado estuvo pasada por agua
Carlota Blanco

Con una serie de condicionantes previos que no invitaban al optimismo, las Fiestas del Rosario consiguieron sobreponerse a los elementos, literalmente, y dejar un regusto dulce entre los organizadores y los asistentes. Al menos esa es la lectura de los primeros, sorprendidos por una afluencia masiva que desafió el mal tiempo, el bajón presupuestario y el chaparrón del sábado. “El balance tiene que ser positivo”, reconoce Leonardo Méndez, presidente de la asociación vecinal. “Con los medios que teníamos, el resultado fueron unas fiestas satisfactorias y que cumplieron su cometido: todas las propuestas consiguieron llevar gente a nuestras calles”, añade. 

Procesión masiva de la Virgen del Rosario por las calles de la Ciudad Vieja

La patrona de A Coruña se paseó por la Ciudad Vieja en olor de multitudes mientras los niños lo disfrutaron a su modo

Entre los momentos más reveladores se sitúan la actuación de la Banda Municipal y la inaugural del grupo Amizades. En la primera, celebrada la mañana del domingo, volaron los más de 400 programas de las sillas y, según cálculos de la organización, había al menos otro centenar de personas en pie. Precisamente eso fue lo que intentaron evitar quienes, una hora antes del comienzo de Amizades, el viernes, ya había ocupado todas las sillas. “En todos los escenarios hubo más público que en años anteriores”, sentencia Méndez.

Segunda jornada de las fiestas del Rosario

El Rosario canta bajo la lluvia de A Coruña

Finalmente, no se trata de una cuestión de cantidad, sino también de calidad. “Hay que agradecer que la selección fue de lo más acertada”, asevera el máximo responsible de la organización.

Personas en la calle Real

Vigo gana a A Coruña en rosarios

