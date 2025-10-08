Nueva etapa en Altia: cambio de imagen y posible entrada en el sector de defensa

Nueva imagen corporativa de Altia

Nueva etapa en Altia. La firma tecnológica con sede en Oleiros ha presentado su nueva identidad de marca, que “da paso a una nueva” fase tras haber celebrado el 30 aniversario el pasado año, según señala la empresa en un comunicado.

“Technology for real growth (Tecnología para un crecimiento real” es el nuevo eslogan por el que apuesta, en lo que define como toda “una declaración de intenciones que refuerza nuestro compromiso con el crecimiento real de clientes”.

“Este cambio responde a la necesidad de actualizar nuestra marca para hacerla más coherente con nuestra evolución empresarial y reflejar la integración de las nuevas compañías adquiridas en los últimos años”, destaca Altia. En concreto, explica que “el proceso ha buscado proyectar una identidad viva, moderna y compartida, capaz de atraer y retener talento en un sector competitivo”.

En esta fase inicial del ‘restyling’, tal y como lo denomina esta compañía, se incluyen las empresas cabecera del grupo en otros mercados: Noesis, en Portugal y ciertos mercados internacionales; y Bilbomática, en la zona norte peninsular.

Altia señala que estos cambios incluyen “tanto la identidad visual como la verbal, con un tono de comunicación alineado con valores de cercanía, claridad y compromiso”. “De esta manera, reforzamos una cultura de marca más sólida en la que las personas ocupan un papel central con una misión: ofrecer servicios de alto valor para la digitalización de organizaciones en todo el mundo”, asegura.

Previsión económica

La previsión de Altia es de alcanzar una facturación de 300 millones de euros y superar los 330 millones en 2026, con un beneficio neto estimado superior en un 57%, alcanzando los 24 millones de euros.

“Estas cifras suponen un crecimiento sostenido basado en la integración de adquisiciones recientes, el refuerzo internacional y la consolidación de contratos con organismos europeos”, según afirma la consultora tecnológica.

Para los próximos años, la firma ha diseñado una estrategia con cuatro ejes fundamentales: la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y las personas.

Estrategia

Altia también está analizando tres empresas de diversos sectores con vistas a posibles adquisiciones y una de ellas cuenta con negocio en el ámbito de la defensa, según indicó el presidente y máximo accionista de la compañía, Tino Fernández, en un encuentro con la prensa.

"Una de ellas tiene una parte que trabaja en defensa y nosotros en defensa también estamos.) En la parte de servicios tenemos muchos clientes en defensa. Es un sector que tiene muchos actores protagonistas. Nosotros tenemos un papel secundario, pero sí, estamos y creemos que podemos tomar parte también de consorcios nuevos. Dependerá también de si viene esta empresa o no", detalló Fernández.

El directivo no ha desvelado los nombres ni los posibles importes de las operaciones que se están analizando, aunque ha apuntado que se trata de empresas que podrían integrarse con soltura en una firma del tamaño de Altia.