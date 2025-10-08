Lamatumbá actuará en el AgoraSón de otoño el próximo viernes 17 de octubre

Grupo Lamatumbá Archivo

El Ayuntamiento de A Coruña organiza el próximo viernes 17 de octubre una nueva edición del AgoraSón de otoño, un evento cultural ya clásico en estas fechas en el Centro Sociocultural Ágora, y que en esta ocasión contará con Lamatumbá en concierto, a las 21:00 horas. Esta iniciativa se celebra con motivo del Día de las Bibliotecas.

“Desde el Gobierno de Inés Rey promovemos actuaciones musicales en gallego durante todo el año y consideramos que este evento ya está consolidado dentro de la programación cultural de la ciudad, buscando también crear sinergias con las personas usuarias de las bibliotecas municipales”, indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Lamatumbá cuenta con cuatro discos publicados y multitud de conciertos, por lo que es una de las grandes referencias de la música en gallego en fiestas y verbenas de las últimas décadas. Esta formación ourensana inicia ahora una nueva etapa, tras su regreso a los escenarios hace dos años, con nueva imagen, nuevos temas y la intención de reinventarse y seguir siendo una referencia en el panorama musical gallego.

Este verano han lanzado un nuevo tema, Botando leña, que da título a la gira. Se trata de un grito de resistencia para seguir adelante en un mundo que, en demasiadas ocasiones, invita a la derrota y a la rendición. La banda insiste en la letra de Botando leña con su habitual llamamiento a la “brincadeira”, una forma de vida centrada en el gozo colectivo, “inmune a la picadura del fracaso”.

Este año se cumplen 20 años de su trabajo Lume (para que saia o sol), y el grupo está orgulloso de seguir escuchando en las voces de su público los temas más queridos, como Licor café, O desertor, O reggae dos mariñeiros o San Benitín. Ahora celebran estas dos décadas y siguen "echándole leña al horno".

Segundo AgoraSón del año 2025

El AgoraSón se celebra dos veces al año: en primavera —por el Día de las Letras Gallegas— y en otoño —en conmemoración del Día de las Bibliotecas—. El objetivo de esta propuesta es doble:

Ofrecer un espectáculo musical en un espacio tan especial como el auditorio del Centro Sociocultural Ágora.

Llevar a cabo un proceso de dinamización lingüística y promoción de la lectura, ya que las invitaciones para asistir al concierto solo se pueden conseguir en las Bibliotecas Municipales de A Coruña al retirar material (libros, películas, música...) en lengua gallega.

El AgoraSón es uno de los programas tradicionales de Normalización Lingüística, que ya ha contado en su cartel con artistas como Tanxugueiras, Mercedes Peón, Ruxe Ruxe, Luar na Lubre o Boyanka Kostova.

¿Cómo y dónde conseguir los pases?

El concierto tendrá lugar el viernes 17 de octubre, a las 21:00 horas, y solo se podrá asistir presentando la invitación previamente retirada en las Bibliotecas Municipales.

El reparto de invitaciones comenzará el viernes 10 de octubre, y cada persona podrá retirar un máximo de dos invitaciones, que no son numeradas.

Se entregarán hasta agotarse, con el préstamo de material en gallego (libros, películas, CDs de música, etc.) en el horario de apertura de cada biblioteca.

Habrá dos turnos de reparto: uno por la mañana a partir de las 9:00 horas, y otro por la tarde a partir de las 16:00 horas.

Si sobraran invitaciones, estarán disponibles para el público el día del concierto (17 de octubre) a partir de las 20:00 h en la conserjería del Centro Ágora.