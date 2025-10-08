La 'Vuelta al Cole Solidaria' recauda más de 11.000 euros en material escolar para niños de A Coruña

Varios niños entran a su colegio AEC

La campaña 'Vuelta al Cole Solidaria', impulsada por Carrefour y su Fundación, ha permitido entregar este año 11.662 euros en material escolar para menores en vulnerabilidad social de A Coruña gracias a la solidaridad de sus clientes.

La iniciativa solidaria se celebró durante este mes de septiembre en 203 centros de toda España y contó con la colaboración de más de 4.500 voluntarios de Cruz Roja, apoyados por el voluntariado de Fundación Solidaridad Carrefour.

Carrefour comenzó la campaña con la donación directa a nivel nacional de 100.000 euros para adquirir estos productos con el objetivo de facilitar la vuelta al cole de muchos niños que no se podían permitir comprar su material.

A este importe al que se han sumado las donaciones de sus clientes, dando como resultado la entrega de más de 300.000 euros en material escolar a nivel nacional.

Más de 12.000 menores

Los recursos obtenidos con esta campaña permitirán, según los cálculos de Cruz Roja y Carrefour, cubrir las necesidades básicas de más de 12.000 menores en riesgo social de las diferentes localidades del durante el presente curso escolar.

Si se remonta al nacimiento de esta iniciativa, las cifras ascienden a más de 7,9 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de emergencia social.