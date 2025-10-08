La OSG y el Palacio de la Ópera organizan este viernes la primera cena posconcierto, abierta al público y para la que aún se puede hacer reserva

Un concierto de la OSG Archivo El Ideal Gallego

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y el Palacio de la Ópera buscan estrechar su relación con nuevas iniciativas culturales con las que convertir el recinto "en un lugar de referencia para la ciudad", tal y como apunta el gerente del Consorcio para la Música, Juan Antonio Cuéllar.

Para esto, estudian iniciativas conjuntas como la que nacerá este viernes tras el primer concierto de abono de la OSG. Se trata de una cena postconcierto con la presencia del director, Roberto González-Monjas y del solista invitado, el pianista Andrey Gugnin. "La cena comenzará con una breve intervención de un quinteto de la orquesta, con una obra de un compositor español absolutamente genial, Palomino de la Quintana", detalla Cuéllar.

La intención es "tener una relación más constructiva que permita ofrecer mejores experiencias para la gente de Coruña y la que nos visite", asegura el promotor. En definitiva, "hacer del Palacio y de la OSG una unidad entrañable que sea referencia para la ciudad, un epicentro de actividad cultural, que el espacio físico y lo que ocurre dentro compartamos un mismo espíritu".

La cena consta de entrante (crema otoñal bicolor con crujiente de jamón y parmesano), principal (lomo de merluza con cama de panadera y coulis de piquillo confitado) y postre (tarta casera de queso con coulis de frambuesa), e incluye agua, refrescos, bodega y café. Los interesados pueden realizar su reserva en el correo palacio.opera@grupocomar.com. El precio es 46 euros.

La idea es hacer que ambas entidades se retroalimenten, por lo que irán naciendo más colaboraciones de este tipo a lo largo de la temporada.